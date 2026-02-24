استقالات جماعية داخل ماكينة انتخابية

بعد إعلان أعضاء الماكينة لأحد المرشحين في دائرة الثانية استقالتهم الجماعية، علم " " أن القرار اتُّخذ بعد سلسلة وعود مادية وخدماتية أُطلقت في وقت سابق من دون أن يُنفَّذ منها شيء، ما ولّد حالة استياء واسعة.



كما تشير المعطيات إلى أن المرشح المعني أوقف بصورة مفاجئة كل أشكال الدعم لفريقه على خلفية الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات.



وتؤكد المصادر أن وقف الدعم تمّ بصورة حادّة ومباغتة، في حين حافظ مرشحون آخرون على الحد الأدنى من التزاماتهم تجاه قواعدهم إلى حين صدور موقف رسمي بشأن الاستحقاق.

Advertisement