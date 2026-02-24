غياث يزبك يدين تهديدات قاعدة حامات ويطالب بمحاسبة مطلقيها

أكد النائب غياث في بيان، انه "منذ ايام طلع علينا مسؤول ايراني بتصريح اعتبر فيه قاعدة الجوية التي يديرها ويشرف عليها جيشنا الوطني في منطقة ، قاعدة اميركية ووضعَها ضمن بنك الاهداف المفترضة التي ستقصفها في معرض ردها على الأميركية ان هاجم جيشها ايران. بعد هذا التصريح الذي استباح بثلاثيته الحقيقية، الدولة والشعب والجيش، انطلقت حناجر الممانعين ووسائل اعلامهم تمطر ابناء بلدة حامات الوادعة بشتى انواع التهويل، وتناسى الشتامون بإيعاز ايراني ان لبناني والجيش المشرف عليه لبناني، في تخوين فاضح وتهديد سافر للسلم وبتخلٍ مشين عن الكرامة الوطنية وفي استعداد مكشوف للاعتداء وبسلاح غريب على جيش لبنان واهالي بلدة آمنة، وبتشكيل مجموعة تهدد الامن القومي لصالح دولة غريبة تنفيذا لهذا المخطط.

واضاف: "انني واذ ادين هذه المواقف التي تهدد ابناء حامات خصوصاً، ومنطقة البترون والشمال وجيشنا وسيادتنا عموماً، ادعو الحكومة والقضاء ومكتب جرائم الى التحرك سريعاً لمحاسبة مطلقي التهديدات، وبينهم بكل اسف رجال دين، بما يطمئن اهلنا ويضع حداً لهذا التطاول الرخيص على كرامة الجيش والدولة.

وختم: "هنا اذكّر بأن اجهزتنا تتحرك تلقاءً وتضع ايديها على قضايا اقل خطراً واهمية من المسألة التي أشير اليها في هذا البيان".