لبنان

اتحاد النقابات العمالية يدافع عن حقوق موظفي أوجيرو ويطالب بإنهاء المياومة

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:31
 توجه "اتحاد النقابات العمالية للمَصالح المستقلة والمؤسسات العامة"، في بيان، بالتحية الى "مستخدمي ومياومي نقابة موظفي وعمال هيئة "أوجيرو"، والاتحاد العمالي العام على وقوفهم بوجه تصفية حقوقهم".

وقال: "إن الاتحاد يؤكد على موقفه الداعم لجميع العاملين في هيئة "أوجيرو" من مستخدمين ومياومين، ويعلن أنه سيراقب الى جانب النقابة الأصول التي ستنتهجها وزارة الاتصالات في نقل هؤلاء العاملين الى "ليبان تليكوم" ويدعوها الى : - حفظ حقوق جميع العاملين لا سيما الحقوق المكتسبة التقاعدية والصحية والوظيفية والمنح الاجتماعية على اختلافها - انهاء بدعة المياومة بالنسبة للمياومين واعتبارهم مستخدمين نظرا لوحدة الشروط الوظيفية بين جميع العاملين في الهيئة- انتهاج مبدأ موازاة الصيغ عبر تعديل تشريعيّ للمادّة 49 من قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية، القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 بما يحفظ حق العاملين في تعويضات تحفظ نهاية خدمتهم".

وختم الاتحاد مؤكدا "دعمه لكل التحركات الهادفة الى التضامن مع الزملاء في نقابة العاملين في هيئة "أوجيرو" .

