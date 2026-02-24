الزين: 440 مليون دولار كلفة الحرب بيئياً

أكدت وزيرة البيئة تمارا أن "كلفة الأضرار البيئية الناتجة من الحرب على تجاوزت 440 مليون دولار، مع خسارة أكثر من 8700 هكتار من المساحات الخضراء"، مشيرة إلى "إعداد تقرير متخصص بالضرر البيئي، بالتعاون مع ".

وأكدت الزين، في مقابلة مع "اندبندنت عربية"، أن "أولوية الوزارة تتمثل بالإصلاح البنيوي"، كاشفة عن "إنجاز هيكلية إدارية محدثة ستحال خلال أيام على مجلس النواب، بهدف تقليص البيروقراطية وتوسيع عمل الوزارة ليشمل ملفات البيئة والمناخ".

وعن ملف المقالع والكسارات، أوضحت أن "الوزارة أعادت تصحيح الملف ليشمل نحو 1500 عقار، وأُرسلت أوامر التحصيل إلى وزارة المال بعد إقرار الآلية من ، تمهيدا لتحصيل كلفة الضرر البيئي، بالتوازي مع العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم القطاع".

وعن ملف تغير المناخ، أشارت إلى أن "لبنان من الدول المتأثرة لا المؤثرة"، لافتة إلى أن "تنفيذ الخطط الوطنية يتطلب استثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار عبر تمويل دولي وشراكات مع القطاع الخاص".

وبالنسبة إلى ملف النفايات، رأت أن "الأزمة تعود إلى خلل في الحوكمة والتمويل"، مؤكدة "العمل على تعيين لإدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات".

وفي شأن حرائق الغابات، شددت على "ضرورة اعتماد أنظمة إنذار مبكر بتمويل يقارب 20 مليون دولار، إلى جانب تعزيز إجراءات الوقاية والتوعية".