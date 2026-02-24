تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الزين: 440 مليون دولار كلفة الحرب بيئياً

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:34
الزين: 440 مليون دولار كلفة الحرب بيئياً
الزين: 440 مليون دولار كلفة الحرب بيئياً photos 0
 أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن "كلفة الأضرار البيئية الناتجة من الحرب الإسرائيلية على لبنان تجاوزت 440 مليون دولار، مع خسارة أكثر من 8700 هكتار من المساحات الخضراء"، مشيرة إلى "إعداد تقرير متخصص بالضرر البيئي، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية".

وأكدت الزين، في مقابلة مع "اندبندنت عربية"، أن "أولوية الوزارة تتمثل بالإصلاح البنيوي"، كاشفة عن "إنجاز هيكلية إدارية محدثة ستحال خلال أيام على مجلس النواب، بهدف تقليص البيروقراطية وتوسيع عمل الوزارة ليشمل ملفات البيئة والمناخ".

وعن ملف المقالع والكسارات، أوضحت أن "الوزارة أعادت تصحيح الملف ليشمل نحو 1500 عقار، وأُرسلت أوامر التحصيل إلى وزارة المال بعد إقرار الآلية من مجلس الوزراء، تمهيدا لتحصيل كلفة الضرر البيئي، بالتوازي مع العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم القطاع".

وعن ملف تغير المناخ، أشارت إلى أن "لبنان من الدول المتأثرة لا المؤثرة"، لافتة إلى أن "تنفيذ الخطط الوطنية يتطلب استثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار عبر تمويل دولي وشراكات مع القطاع الخاص".

وبالنسبة إلى ملف النفايات، رأت أن "الأزمة تعود إلى خلل في الحوكمة والتمويل"، مؤكدة "العمل على تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات".

وفي شأن حرائق الغابات، شددت على "ضرورة اعتماد أنظمة إنذار مبكر بتمويل يقارب 20 مليون دولار، إلى جانب تعزيز إجراءات الوقاية والتوعية".

