أسلوب جديد للتشليح… احذروا!

لم تعد تطبيقات المواعدة في محصورة بالتعارف أو البحث عن شريك، إذ سُجّلت في الآونة الأخيرة حوادث استُخدمت فيها هذه التطبيقات كوسيلة لاستدراج الضحايا وسرقتهم.



وبحسب رواية أحد الشهود، تعرّف على فتاة عبر أحد تطبيقات المواعدة، وبعد الاتفاق على اللقاء أرسلت له موقعًا محددًا. وعند وصوله، تبيّن أنّه وقع في كمين نصبه عدد من الشبان، حيث تعرّض للسرقة.



وفي حادثة أخرى، أفاد شاب بأنه كان يتواصل في الوقت نفسه مع ثلاث فتيات عبر التطبيق نفسه. وعندما قرر لقاءهن، أرسلت له الثلاثة الموقع ذاته، ما أثار شكوكه، ليتبيّن لاحقًا أنّ الأمر لا يعدو كونه محاولة لاستدراجه إلى كمين مشابه.

