تفاصيل ومعلومات جديدة.. هذا ما كشف عن اجتماع القاهرة!

فند العماد ، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، الأولويات والحاجات للمؤسسة بشكل تدريجي ووفقًا لما هو مُلح، بحسب ما أفادت معلومات صحافية.



وأشار إلى أن الجيش يحتاج لما يقارب المليار و200 ألف دولار تقريبًا سنويًا، أي نحو 6 مليارات دولار خلال خمس سنوات.



أما احتياجات فلا تتجاوز 100 مليون دولار في المرحلة الأولى.



وبحسب المعلومات، لاقى الذي قدمه مدير قوى الأمن اللواء رائد تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا من المجتمعين، مؤكّدين أن خطة القوى الأمنية أكثر سهولة ومحدودة المهام والاحتياجات، ولا يمكن مقارنتها بمتطلبات الجيش الذي يواجه أصعب المهمات في الميدان.



وأكد المجتمعون في القاهرة على دعم ، مع التوافق على الإعلان عن حجم الدعم وأرقامه خلال .

