لبنان

تفاصيل ومعلومات جديدة.. هذا ما كشف عن اجتماع القاهرة!

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:35
تفاصيل ومعلومات جديدة.. هذا ما كشف عن اجتماع القاهرة!
تفاصيل ومعلومات جديدة.. هذا ما كشف عن اجتماع القاهرة! photos 0
فند قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال اجتماع القاهرة اليوم الثلاثاء، الأولويات والحاجات للمؤسسة بشكل تدريجي ووفقًا لما هو مُلح، بحسب ما أفادت معلومات صحافية.

وأشار إلى أن الجيش يحتاج لما يقارب المليار و200 ألف دولار تقريبًا سنويًا، أي نحو 6 مليارات دولار خلال خمس سنوات.

أما احتياجات قوى الأمن الداخلي فلا تتجاوز 100 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وبحسب المعلومات، لاقى العرض الذي قدمه مدير قوى الأمن اللواء رائد عبد الله تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا من المجتمعين، مؤكّدين أن خطة القوى الأمنية أكثر سهولة ومحدودة المهام والاحتياجات، ولا يمكن مقارنتها بمتطلبات الجيش الذي يواجه أصعب المهمات في الميدان.

وأكد المجتمعون في القاهرة على دعم لبنان، مع التوافق على الإعلان عن حجم الدعم وأرقامه خلال مؤتمر باريس.
