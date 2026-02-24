تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إشكال في مخيم البداوي.. إطلاق نار وإصابة شابة!

Lebanon 24
24-02-2026 | 14:48
A-
A+
إشكال في مخيم البداوي.. إطلاق نار وإصابة شابة!
إشكال في مخيم البداوي.. إطلاق نار وإصابة شابة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقع إشكال مساء اليوم في مخيم البداوي شمالي لبنان، تطوّر إلى إطلاق نار في السوق الداخلي للمخيم، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 

وفي التفاصيل أقدم المدعو "ع.ش" على النزول إلى السوق وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة الشابة "ع.ز" إصابة طفيفة نتيجة تعرّضها لشظايا رصاص. 

وقد جرى نقلها إلى مستشفى الهلال داخل المخيم لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالمستقرة.

وسُجّل على إثر الحادثة استنفار بين أفراد العائلتين المذكورتين، بالتوازي مع انتشار لعناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني داخل المخيم، في محاولة لضبط الوضع ومنع تفاقم الإشكال.

وبحسب المعلومات الأولية، يعود سبب الحادث إلى خلفيات سابقة مرتبطة بمقتل أحد أفراد آل "ز" في المنطقة في وقت سابق، فيما لا تزال الاتصالات جارية لاحتواء التوتر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إشكال واطلاق نار في منطقة البستان في مخيّم عين الحلوة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في مخيم البداوي انتهت بإطلاق نار ومقتل المطلوب
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عراك وتضارب.. إشكال داخل مخيم البداوي
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في بلدة بقاعيّة.. إطلاق نار وإصابة شخصين
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن الوطني

مستشفى الهلال

قوات الأمن

لبنان 24

الهلال

فلسطين

لبنان

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-02-24
Lebanon24
16:41 | 2026-02-24
Lebanon24
15:52 | 2026-02-24
Lebanon24
15:44 | 2026-02-24
Lebanon24
15:16 | 2026-02-24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24