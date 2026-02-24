إشكال في مخيم البداوي.. إطلاق نار وإصابة شابة!

وقع إشكال مساء اليوم في مخيم البداوي شمالي ، تطوّر إلى إطلاق نار في السوق الداخلي للمخيم، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وفي التفاصيل أقدم المدعو "ع.ش" على النزول إلى السوق وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة الشابة "ع.ز" إصابة طفيفة نتيجة تعرّضها لشظايا رصاص.



وقد جرى نقلها إلى داخل المخيم لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالمستقرة.



وسُجّل على إثر الحادثة استنفار بين أفراد العائلتين المذكورتين، بالتوازي مع انتشار لعناصر الفلسطيني داخل المخيم، في محاولة لضبط الوضع ومنع تفاقم الإشكال.



وبحسب المعلومات الأولية، يعود سبب الحادث إلى خلفيات سابقة مرتبطة بمقتل أحد أفراد آل "ز" في المنطقة في وقت سابق، فيما لا تزال الاتصالات جارية لاحتواء التوتر.

