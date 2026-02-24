بلدية طرابلس ووزارة الاقتصاد نفذتا دوريات مشتركة للتأكد من شروط النظافة والكشف على الأسعار

نفّذت الدائرة الصحية في بلدية ، بالتعاون مع دوريات مشتركة ومكثّفة، في إطار التشدد في الرقابة وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في المدينة.

وشملت الحملة، جميع الملاحم ضمن نطاق دوّار ، سوق القمح، سوق وأحياء .

وقد جرى الكشف الدقيق على شروط النظافة والسلامة العامة والكشف على التسعيرة الرسمية وسلامة اللحوم، ومدى الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حيث تم تنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين دون أي تهاون.

وأكدت بلدية طرابلس أن هذه الدوريات ستتواصل بشكل دائم ومفاجئ، وأن صحة المواطن خط أحمر، داعية أصحاب الملاحم إلى الالتزام الكامل، تحت طائلة الملاحقة القانونية والإقفال عند الاقتضاء.