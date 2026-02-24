تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
هذا ما طلبته ألمانيا من رعاياها في لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
24-02-2026
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلبت
ألمانيا
، اليوم الثلاثاء، من رعاياها في
لبنان
وإسرائيل الحذر واتباع إرشادات السفر، وفقًا لما نقلته "العربية".
