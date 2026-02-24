"حالة الاتحاد"… والعالم في حالة تأهّب

الليلة، لا يتوجّه الأميركيون وحدهم بأنظارهم إلى الكونغرس، بل العالم كلّه يترقّب كلمة الرئيس . خطاب “حالة الاتحاد” هذه المرّة ليس مجرّد عرضٍ لإنجازات داخلية، بل منصّة محتملة للإعلان عن تحوّل خطير في مقاربة لملف .

وتُظهر المعطيات ان الخطاب قد يفتح الباب أمام انتقال السياسة الأميركية من منطق الضغط والعقوبات والتصاريح إلى منطق المواجهة العسكرية، وسط تسريبات عن طرح خيار التدخّل علنًا، وما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على استقرار برمّته.

من إلى ، الأنظار مشدودة إلى الكلمة الأميركية، لأن أي تصعيد مع إيران لا يبقى محصورًا بحدودها، بل يهدّد بإشعال ساحات النفوذ كلّها، ولبنان في قلب هذا المشهد المفتوح على أسوأ الاحتمالات، والمؤشّرات الميدانية تتقدّم على الكلمات، فأمس طلبت الأميركية من رعاياها وديبلوماسيّيها مغادرة ، واليوم لحقت بها .