تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حالة الاتحاد"… والعالم في حالة تأهّب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-02-2026 | 15:52
A-
A+
حالة الاتحاد… والعالم في حالة تأهّب
حالة الاتحاد… والعالم في حالة تأهّب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الليلة، لا يتوجّه الأميركيون وحدهم بأنظارهم إلى الكونغرس، بل العالم كلّه يترقّب كلمة الرئيس  دونالد ترامب. خطاب “حالة الاتحاد” هذه المرّة ليس مجرّد عرضٍ لإنجازات داخلية، بل منصّة محتملة للإعلان عن تحوّل خطير في مقاربة واشنطن لملف إيران.
 
وتُظهر المعطيات ان الخطاب قد يفتح الباب أمام انتقال السياسة الأميركية من منطق الضغط والعقوبات والتصاريح إلى منطق المواجهة العسكرية، وسط تسريبات عن طرح خيار التدخّل علنًا، وما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على استقرار الشرق الأوسط برمّته.
 
من طهران إلى بيروت، الأنظار مشدودة إلى الكلمة الأميركية، لأن أي تصعيد مع إيران لا يبقى محصورًا بحدودها، بل يهدّد بإشعال ساحات النفوذ كلّها، ولبنان في قلب هذا المشهد المفتوح على أسوأ الاحتمالات، والمؤشّرات الميدانية تتقدّم على الكلمات، فأمس طلبت الولايات المتحدة الأميركية من رعاياها وديبلوماسيّيها مغادرة لبنان، واليوم لحقت بها ألمانيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستيف ويتكوف من حاملة الطائرات لينكولن: نظهر للعالم معنى الجاهزية والعزيمة وقواتنا في حالة تأهب دائم
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سلاح الجو متأهب بأكمله في حالة تأهب ومتيقظ وجاهز
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نتابع التطورات بشأن إيران ونظل في حالة تأهب دفاعي
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 02:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

العقوبات

ألمانيا

دونالد

واشنطن

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-02-24
Lebanon24
16:41 | 2026-02-24
Lebanon24
15:44 | 2026-02-24
Lebanon24
15:16 | 2026-02-24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-24
Lebanon24
14:54 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24