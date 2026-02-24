هكذا علّق التقدمي الاشتراكي على كلام رجي

صدر عن مفوضية الإعلام في " " البيان الآتي: "يستغرب التناقض الفاضح بين تصريح والمغتربين ، الذي أشار فيه إلى امتلاكه مؤشرات تفيد بأن قد تستهدف بنى تحتية استراتيجية في ، وبين نفي مسؤول إسرائيلي لهذه المزاعم، حيث أكد هذا المسؤول عدم وجود نية لدى العدو لاستهداف البنية التحتية أو في لبنان".

Advertisement