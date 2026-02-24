تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عون يحسم: الاستحقاق النيابي ليس ورقة تفاوض
Lebanon 24
24-02-2026
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
جورج
سولاج في" الجمهورية": في لحظة يختلط فيها
النقاش
الدستوري بالمصالح والحسابات الظرفية لتأجيل الانتخابات النيابية، يرسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خطاً فاصلاً بين مفهوم الدولة ككيان مؤسساتي دائم، ومنطق التعطيل كأداة ضغط عابرة.الرئيس الذي أقسم على
الدستور
، اختار أن يعود إليه لا كنص محفوظ، بل كعقدٍ مُلزِم، متمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ضمن معادلة مفادها أنّ صدقية الدولة تبدأ من احترام المهل. وكل تأجيلٍ يُضاف إلى سجلّها هو اقتطاع جديد من رصيد الثقة، داخلياً وخارجياً. رئيس الجمهورية حسم مبكراً بأنّ الاستحقاق النيابي ليس ورقة تفاوض ولا مادة مقايضة، بل واجب دستوري. وليس دقيقاً أنّ الموفدين العرب والدوليين طرحوا التأجيل.
في البُعد الأمني، لا تقلّ الصورة وضوحاً. المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة شمال الليطاني بدأت، وهي ليست تفصيلاً تقنياً، بل مؤشر إلى أنّ قرار احتكار الدولة للقوة الشرعية خرج من دائرة الخطاب إلى مسار التنفيذ. قد يكون التنفيذ متدرّجاً، وقد تحدّه الإمكانات، لكنّ الاتجاه ثابت: لا سيادة من دون سلاح شرعي واحد، ولا استقرار طويل الأمد من دون مرجعية أمنية موحّدة. وفي موازاة ذلك، يتحرّك الرئيس على خط خفض التوتر الإقليمي. دعواته المتكرّرة إلى وقف الاعتداءات
الإسرائيلية
والانسحاب من الأراضي
اللبنانية
، ولو تدريجياً وضمن مهلة محدَّدة، ليست طرحاً إنشائياً. فكل تهدئة على الحدود توسّع هامش الدولة في الداخل، وتُسقط ذرائع الخارج عن الداخل. من هنا، فإنّ أي تقدّم على هذا المسار يعزّز مناخ استكمال خطة حصرية السلاح بدل تعطيلها. لا أحد يملك عصا سحرية لإعادة بناء دولة أنهكها تراكم الفساد والحروب والانقسام على مدى عقود. لكنّ التاريخ لا يرحم اللحظات التي يُتاح فيها الخيار ثم يُهدَر. والرهان اليوم ليس على شخص، بل على فكرة: إمّا دولة تحترم مواعيدها وتستعيد تدريجياً قرارها السيادي، وإمّا استمرار ثقافة التأجيل وربط كل استحقاق بتوازنات الخارج.
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية":لا يشجع سلوك الطبقة السياسية عبر مختلف المراحل والتجارب على التفاؤل إزاء قدرتها على التمايز عن الإرادة الخارجية، وإدارة الاستحقاقات الأساسية باستقلالية. ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في أيار المقبل، يبدو أنّ سيناريو مشابهاً هو قيد التشكّل، ولكن في الاتجاه المعاكس هذه المرّة. بمعنى أنّ القوى الخارجية النافذة بدأت ترفع وتيرة ضغطها، ليس لإجراء الانتخابات النيابية بل لتأجيلها. وبهذا المعنى، يتأكّد المؤكّد مجدداً، وهو أنّ الدول تضع مصالحها فوق كل اعتبار، وأنّ معاييرها مزدوجة وغبّ الطلب تبعاً لمقتضيات حساباتها المتحركة. ضمن هذا السياق، تقول شخصية سياسية على صلة بسفراء الخماسية، إنّ مبدأ احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية ليس الأولوية بالنسبة إلى معظم العواصم الخارجية المؤثرة في الوضع اللبناني، بل إنّ هذا الأمر آخر همّها، وما يعنيها فقط ضمان مصالحها. وتشير الشخصية إلى أنّ مصير الانتخابات بات يتوقف للأسف على الكلمة الفصل للقوى الخارجية، لافتة إلى أنّه يجب الإقرار بأنّ الشعب اللبناني مغلوب على أمره، وأنّ الطبقة السياسية في غالبيتها تتصرف وفق مقتضيات الإشارات الآتية من خلف الحدود.
وكتب طوني عطا الله في" الجمهورية: قد تكون البلاد مقبلة على مرحلة يصبح فيها إجراء الانتخابات النيابية متعذّراً عملياً، السؤال الجوهري: هل يجوز الإصرار على انتخابات شكلية في دولة غير قائمة فعلياً، أم أنّ حماية الدولة تُعتبر أولوية أكثر أهمية من حماية صندوق اقتراع تعتوره ضغوط خفية؟ المخرج الدستوري الوحيد الممكن، في حال تعذّر إجراء الانتخابات، هو الإقرار بأنّ هناك حالة قاهرة تستدعي تطبيق مبدأ استمرارية المؤسسات، لتفادي الفراغ.
نحن أمام خيارين: إمّا انتخابات تُحترم فيها الإجراءات، لكنّها تُفرغ من السيادة والحرية، وإمّا إرجاء مشروط بإعادة بناء شروط الشرعية: استعادة الدولة، سيادة فعلية، مؤسسات رقابية موثوقة، وأمن انتخابي حقيقي من دون ضغوط أو ترهيب. من هنا، يصبح إرجاء الانتخابات لفترة محدودة – أشهر أو سنة كحدّ أقصى – خياراً اضطرارياً لا رغبة فيه ولا ترويجاً له. النقاش الحقيقي ليس بين انتخابات وتمديد، بل بين دولة وانتخابات بلا دولة. إذا كانت الدولة قائمة وقادرة، فالانتخابات واجب لا يحتمل التأجيل. أمّا إذا كانت الدولة متحلّلة وعاجزة، فإنّ الأولوية تصبح إعادة تكوينها، ولو تطلّب ذلك إرجاء الاستحقاق الشعبي لفترة قصيرة ومحدّدة. لا تمديد، ولا مصادرة للإرادة الشعبية، بل انتظار مشروط باسم الدولة، لا باسم السلطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلط أوراق في ترشيحات"القوات" والدفع بوجوه جديدة للاستحقاق النيابي
Lebanon 24
خلط أوراق في ترشيحات"القوات" والدفع بوجوه جديدة للاستحقاق النيابي
25/02/2026 07:54:46
25/02/2026 07:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: نعمل بكل جدّية ومسؤولية على إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده المحدد
Lebanon 24
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: نعمل بكل جدّية ومسؤولية على إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده المحدد
25/02/2026 07:54:46
25/02/2026 07:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستحقاق النيابي ينتظر والتأجيل التقني"بات حتميا"
Lebanon 24
الاستحقاق النيابي ينتظر والتأجيل التقني"بات حتميا"
25/02/2026 07:54:46
25/02/2026 07:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد: الاستحقاق النيابي اختبار الوعي ومقبرة إعادة تدوير الفساد
Lebanon 24
مسعد: الاستحقاق النيابي اختبار الوعي ومقبرة إعادة تدوير الفساد
25/02/2026 07:54:46
25/02/2026 07:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
الدستور
النقاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
Lebanon 24
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
00:27 | 2026-02-25
25/02/2026 12:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تخريج 100 مختص في حماية الطفل بتمويل هولندي
Lebanon 24
تخريج 100 مختص في حماية الطفل بتمويل هولندي
00:22 | 2026-02-25
25/02/2026 12:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
Lebanon 24
مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
23:04 | 2026-02-24
24/02/2026 11:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أسبوع فاصل و"الخماسيّة" لـ"النواب التغيريين": التمديد يُواجَه برفض بعبدا
Lebanon 24
أسبوع فاصل و"الخماسيّة" لـ"النواب التغيريين": التمديد يُواجَه برفض بعبدا
23:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استعداد للترشيحات قبل 10 آذار ومسار الانتخابات مسدود
Lebanon 24
استعداد للترشيحات قبل 10 آذار ومسار الانتخابات مسدود
22:51 | 2026-02-24
24/02/2026 10:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:27 | 2026-02-25
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
00:22 | 2026-02-25
تخريج 100 مختص في حماية الطفل بتمويل هولندي
23:04 | 2026-02-24
مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
23:00 | 2026-02-24
أسبوع فاصل و"الخماسيّة" لـ"النواب التغيريين": التمديد يُواجَه برفض بعبدا
22:51 | 2026-02-24
استعداد للترشيحات قبل 10 آذار ومسار الانتخابات مسدود
22:37 | 2026-02-24
الانتخابات النيابية: معادلة إقليمية ودولية لا موعد دستوريًا
فيديو
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
00:43 | 2026-02-25
25/02/2026 07:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
13:36 | 2026-02-24
25/02/2026 07:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
25/02/2026 07:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24