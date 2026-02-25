تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تخريج 100 مختص في حماية الطفل بتمويل هولندي

Lebanon 24
25-02-2026 | 00:22
A-
A+
تخريج 100 مختص في حماية الطفل بتمويل هولندي
تخريج 100 مختص في حماية الطفل بتمويل هولندي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي، حفل تخريج لمئة من العاملين والعاملات في مجال حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بعد إتمامهم تدريباً متخصصاً في التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الأطفال الناجين من العنف الجنسي "لا يحتاجون إلى خدمة فحسب، بل إلى حساسية عالية وفهم عميق لأثر الصدمة"، مشددة على التزام الوزارة بتطوير قدرات الكوادر وتعزيز آليات الحماية بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية والقطاع الصحي، وفق القانون 422 الذي يشكل مرجعاً أساسياً في حماية الأطفال المعرضين للخطر.

بدورها، أشارت رئيسة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة حمادة إلى مساهمة وزارة الصحة في تعزيز خدمات التدبير السريري لحالات الاغتصاب ضمن شبكة الرعاية الأولية، وضمان التنسيق مع الأخصائيين الاجتماعيين.

أما سفير هولندا فرانك مولن فأكد أن بلاده شريك أساسي في دعم حماية الطفل في لبنان، معتبراً أن الاستثمار في كوادر الخدمات الاجتماعية يعزز الأنظمة الوطنية واستدامتها.

من جهته، شدد ممثل اليونيسف ماركولويجي كورسي على أن "لكل طفل الحق في العيش بأمان"، وأن جودة الاستجابة للعنف الجنسي عامل حاسم في تعافي الطفل، داعياً إلى خدمات متكاملة وصديقة للطفل تضع مصلحته الفضلى في الصميم.

يأتي هذا التدريب، الذي نُفذ بتمويل هولندي وبالشراكة مع عدة منظمات، استجابة لتزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، ويهدف إلى تعزيز استجابة وطنية متكاملة وفق الإطار القانوني اللبناني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الهولندي: يمكن كسر حماية برمجيات مقاتلة F-35
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الإسعاف والطوارئ: استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جباليا خارج مناطق انتشار الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تعلن عن تمويل جديد لأوكرانيا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لحماية شبكة الطاقة وإصلاحها
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

الأجهزة الأمنية

اليوم العالمي

وزارة الشؤون

وزارة الصحة

من جهته

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-25
Lebanon24
03:47 | 2026-02-25
Lebanon24
03:40 | 2026-02-25
Lebanon24
03:32 | 2026-02-25
Lebanon24
03:22 | 2026-02-25
Lebanon24
02:55 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24