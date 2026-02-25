تخريج 100 مختص في حماية الطفل بتمويل هولندي

نظمت واليونيسف، بمناسبة للعمل الاجتماعي، حفل تخريج لمئة من العاملين والعاملات في مجال حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بعد إتمامهم تدريباً متخصصاً في التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.



وأكدت وزيرة حنين السيد أن الأطفال الناجين من العنف الجنسي "لا يحتاجون إلى خدمة فحسب، بل إلى حساسية عالية وفهم عميق لأثر الصدمة"، مشددة على الوزارة بتطوير قدرات الكوادر وتعزيز آليات الحماية بالتنسيق مع والأجهزة الأمنية والقطاع الصحي، وفق القانون 422 الذي يشكل مرجعاً أساسياً في حماية الأطفال المعرضين للخطر.



بدورها، أشارت رئيسة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة إلى مساهمة في تعزيز خدمات التدبير السريري لحالات الاغتصاب ضمن شبكة الرعاية الأولية، وضمان التنسيق مع الأخصائيين الاجتماعيين.



أما سفير فرانك مولن فأكد أن بلاده شريك أساسي في دعم حماية الطفل في ، معتبراً أن الاستثمار في كوادر الخدمات الاجتماعية يعزز الأنظمة الوطنية واستدامتها.



، شدد ممثل اليونيسف ماركولويجي كورسي على أن "لكل طفل الحق في العيش بأمان"، وأن جودة الاستجابة للعنف الجنسي عامل حاسم في تعافي الطفل، داعياً إلى خدمات متكاملة وصديقة للطفل تضع مصلحته الفضلى في الصميم.



يأتي هذا التدريب، الذي نُفذ بتمويل هولندي وبالشراكة مع عدة منظمات، استجابة لتزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، ويهدف إلى تعزيز استجابة وطنية متكاملة وفق الإطار القانوني اللبناني.



