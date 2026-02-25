وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير

عقد هاني سلسلة اجتماعات ولقاءات في إطار خطته لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، تماشياً مع الاستراتيجية الزراعية الوطنية 2026–2035.



شملت الاجتماعات لقاء مع شركة "سعيفان الزراعية" لبحث تطوير سلاسل القيمة الزراعية ودعم الإنتاج المحلي، وآخر مع شركة "Fresh Products" لمناقشة تحسين الجودة والتوضيب والتسويق وتعزيز فرص التصدير.



كما وقّع الوزير اتفاقية تعاون مع " " لزيادة تحريج جوانب الطرقات ضمن برنامج وطني يهدف إلى حماية البيئة وتحسين المشهد الطبيعي وتعزيز الغطاء الأخضر.



وفي إطار التحول الرقمي، اجتمع هاني مع خبير من للأمم المتحدة (الفاو) لتطوير واعتماد شهادة سلامة النبات الإلكترونية (E-Phyto)، وهي خطوة متقدمة لتسهيل حركة الصادرات الزراعية وتحديث الإجراءات.



وتؤكد هذه اللقاءات الوزارة بدعم المزارعين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع رقمنة الخدمات، وتوسيع المساحات الخضراء.

