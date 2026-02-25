تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

محملاً بالبرق والرعد والأمطار.. منخفض جوي يضرب لبنان والثلوج إلى 900 متر في هذه الايام

Lebanon 24
25-02-2026 | 00:57
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال 75 كلم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر خلال النهار وتتدنى تدريجا فجر الجمعة على الـ900 متر  على المرتفعات الشمالية وفي المناطق الداخلية، مع بقاء تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات .

-الحال العامة: يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من مساء هذا اليوم بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي الى طقس ماطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المتوسطة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث يستقر تدريجا مع سيطرة رياح  شمالية جافة وباردة،  لتحلّ موجة من الصقيع وتستمر حتى نهاية الاسبوع.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول الطقس اعتبارا من بعد الظهر الى غائم حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتوقع هطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الخميس مع برق ورعد و اشتداد بسرعة الرياح لحدود 90 كلم/س شمال البلاد مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض تدريجي و ملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال 75 كلم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر خلال النهار وتتدنى تدريجا فجر الجمعة على ال900 متر على المرتفعات الشمالية وفي المناطق الداخلية، مع بقاء تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات .

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطارمتفرقة مع برق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 900 مترعلى المرتفعات الشمالية وفي الداخل ، يتحسن الطقس إعتبارا من بعد الظهر حيث تسيطر رياح شمالية باردة تؤدي الى تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية  على ارتفاع 1000 متر، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.

السبت: قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية و باردة نسبيا بسببب سيطرة الرياح الشمالية، ويبقى تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س، تشتد خلال الليل لحدود ال 90 كم/س خصوصا شمال البلاد.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر:   مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي:   767 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  6,12

-ساعة غروب الشمس:   17,31
