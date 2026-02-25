تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
لبنان
الأمن العام ينظم المرحلة 15 من خطة عودة النازحين السوريين
Lebanon 24
25-02-2026
|
01:05
تنظم
المديرية العامة للأمن العام
عبر مركز المصنع المرحلة الخامسة عشرة من خطة
الحكومة اللبنانية
المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع
الدولة السورية
وبالإشتراك مع UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني.
