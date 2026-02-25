اجراءات مكثفة في الضاحية الجنوبية

كان لافتًا في الأيام الماضية حجم الإجراءات الأمنية التي قام بها في الضاحية الجنوبية لبيروت، سواء على مستوى الانتشار أو الحواجز.

وبينما جرى تبرير هذه الخطوات بأنها مرتبطة بشهر وما يرافقه من نشاطات وحشود، ربط كثيرون هذه الإجراءات بسياق أوسع. فالتقدير السائد لدى أوساط سياسية وأمنية أن الحزب يتحسّب لإمكان حصول تطورات عسكرية في المنطقة، ويعمل على رفع الجهوزية ومنع أي خرق أمني محتمل، في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية وعدم وضوح في مسار الأحداث.





