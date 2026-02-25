ما وراء التهديدات المتداولة… تحذيرات مُحددة

في موازاة ما يجري تداوله داخلياً عن تهديدات إسرائيلية بقصف البنى التحتية في في حال انخراط " " في الحرب على ، كشفت مصادر دبلوماسية أن الرسائل التي وصلت إلى حملت مضموناً أكثر تحديداً.وبحسب هذه المصادر، فإن التحذيرات لم تتحدث عن ضرب للبنى التحتية، بل ركّزت على استهداف كل ما تعتبره مرتبطاً بـ"حزب الله"، بما في ذلك مستشفيات يُشتبَه بصلتها به.وتضيف المصادر أن هذا التوصيف يوسّع عملياً هامش الأهداف المحتملة، ويعكس توجهاً إسرائيلياً لربط أي عدوان بعنوان الاشتباه.