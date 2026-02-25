تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ما وراء التهديدات المتداولة… تحذيرات مُحددة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-02-2026 | 01:45
ما وراء التهديدات المتداولة… تحذيرات مُحددة
ما وراء التهديدات المتداولة… تحذيرات مُحددة photos 0
في موازاة ما يجري تداوله داخلياً عن تهديدات إسرائيلية بقصف البنى التحتية في لبنان في حال انخراط "حزب الله" في الحرب على إيران، كشفت مصادر دبلوماسية أن الرسائل التي وصلت إلى بيروت حملت مضموناً أكثر تحديداً.
وبحسب هذه المصادر، فإن التحذيرات لم تتحدث عن ضرب للبنى التحتية، بل ركّزت على استهداف كل ما تعتبره إسرائيل مرتبطاً بـ"حزب الله"، بما في ذلك مستشفيات يُشتبَه بصلتها به.
وتضيف المصادر أن هذا التوصيف يوسّع عملياً هامش الأهداف المحتملة، ويعكس توجهاً إسرائيلياً لربط أي عدوان بعنوان الاشتباه.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

بيروت

إيران

دوان

فيات

قد يعجبك أيضاً
"خاص لبنان24"

