Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إطلاق مسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في دورتها الـ 21

Lebanon 24
25-02-2026 | 01:31
إطلاق مسابقة جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في دورتها الـ 21
إطلاق مسابقة جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في دورتها الـ 21 photos 0
 أعلن الاتحاد الأوروبي ومؤسسة سمير قصير، في بيان، إطلاق النسخة الحادية العشرين من "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة".

تُخلّد الجائزة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠٠٦، "ذكرى الصحافي والكاتب اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في عام ٢٠٠٥. وقد شارك في المسابقة خلال السنوات الماضية ما يزيد عن ٣٩٠٠ صحافي وصحافي من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج ونالها ٥٧ صحافية وصحافياً منذ انطلاقها".

واعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال أنه "في هذا السياق المعقّد، تبقى حقيقة واحدة واضحة ألا وهي أنّ حرية الصحافة ليست خياراً".

وقالت: "يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً التزاماً راسخاً تعزيز حرية الصحافة والدفاع عنها. ويندرج هذا الالتزام في صلب جائزة سمير قصير، التي دأبت على مدى عقدين من الزمن على دعم الصحافيين وتكريمهم، والذين يواصلون، رغم المخاطر التي يواجهونها، عملهم في التحقيق والسؤال ونقل الحقيقة".

أما رئيس "مؤسسة سمير قصير" مالك مروة، فقال: "الصحافة تتطلّب شجاعة في كل أنحاء العالم. إلا أنّ هذه الشجاعة تصبح أكثر إلحاحًا في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة، نظراً للمخاطر والتحديات التي يواجهها الصحافيون. هذه الجائزة توجّه رسالة إلى هؤلاء الصحافيّين مفادها أن مؤسسة سمير قصير، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تقف إلى جانبهم وتُقدّر عملهم والتزامهم".

وأوضح البيان انه "يمكن للصحافيين/ات المرشحين/ات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج التقدم لـ"جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" حتى ١ نيسان/أبريل ٢٠٢٦. وتُمنح الجائزة عن فئات: أفضل مقال رأي، أفضل تحقيق استقصائي وأفضل تقرير إخباري سمعي وبصري. على المواد المرشحة أن تتناول واحداً أو أكثر من الموضوعات الآتية: دولة القانون، حقوق الإنسان، الحكم الرشيد، مكافحة الفساد، حرية الرأي والتعبير، التنمية الديموقراطية والمشاركة المواطنية. يحصل الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث على 10 آلاف يورو".

ستتألّف لجنة التحكيم من سبعة أعضاء مصوّتين من وسائل إعلام عربية وأوروبية، وعضو مراقب واحد يمثل الاتحاد الأوروبي. وتُعلن النتائج خلال احتفال توزيع الجوائز الذي سيقام في بيروت في 3 حزيران المقبل، يوم بعد الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال سمير قصير .

للاطلاع على نظام المسابقة واستمارات التسجيل وتفاصيل ملف الترشيح على الموقع الإلكتروني الآتي:

www.samirkassiraward.org

يقفل باب التسجيل في ١ نيسان/أبريل ٢٠٢٦.

للمزيد من المعلومات: coordination@prixsamirkassir.org
الاتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط

شمال أفريقيا

لجنة التحكيم

الأوروبي

أفريقيا

الخليج

التزام

