جديد "تلفزيون لبنان": الظهور الانتخابي مدفوع

قال مصدر إعلامي رسمي إن قانون الإعلام يجيز للمؤسسات الإعلامية الرسمية أن تتقاضى بدلاً مادياً في زمن الانتخابات على الأخبار التي لها طابع انتخابي، أو نشاط المرشحين واللوائح، من ضمن برامج ونشرات مدفوعة معدّة خصيصاً لهذا الغرض، على غرار ما يقوم به الإعلام الخاص عند كل استحقاق انتخابي بلدي أو نقابي أو نيابي.

ولفت المصدر إلى "أن هذا الموضوع يُدرَس بجدية، وربما سيُنَفَّذ إذا حصلت الانتخابات النيابية".

يذكر انه على جدول اعمال جلسة المقررة الخميس في السرايا بند يتضمن "طلب وزارة الاعلام الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تمكين تلفزيون من استيفاء بدل عن الظهور الاعلامي الاضافي خلال الحملات ".











