خلفا للسفير مجتبى أماني.. سفير إيراني "قديم جديد" في لبنان

عينت سفيرا "جديدا قديما" لقيادة سفارتها لدى خلفا للسفير الحالي مجتبى أماني الذي أصيب في عملية "البيجر" ضد " " عام 2024.



وأعلنت السفارة في لبنان، أمس الثلاثاء، عودة محمد رضا رؤوف شيباني لمنصب سفير طهران في ، ليحل محل السفير أماني، الذي شغل المنصب منذ عام 2020 ويعد من أبرز الدبلوماسيين المعنيين بملف "حزب الله" والتطورات الإقليمية.



وكان أماني قد أُصيب خلال "عملية البيجر" أثناء خدمته، ونقل إلى إيران لتلقي العلاج قبل أن يعود إلى لبنان لاستكمال مهمته، ثم أعلن الخميس الماضي عبر منصة "إكس" انتهاء مهمته الرسمية.



وشغل شيباني (من مواليد عام 1960) منصب سفير إيران في لبنان بين عامي 2005 و2009، وشهدت ولايته حرب تموز 2006، ثم كان سفيرا لبلاده لدى بين عامي 2011 و2016، خلال السنوات الأولى والأكثر حدة من الحرب هناك. وبعد تم تعيينه سفيرا في تونس وسفيرا معتمدا لدى ليبيا، كما شغل مناصب دبلوماسية وأكاديمية عدة.

وقال الرئيس الايراني مسعود بزشکیان في مراسم توديع سفیر إيران في لبنان: السياسة الحاسمة لإيران هي تطوير علاقات متوازنة وهادفة مع الدول الصديقة والمتوافقة و يجب أن يمتد مستوى العلاقات السياسية ليشمل التعاون الاقتصادي.

وشدّد على دور السفارات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتسهيل التبادلات التجارية، وتفعيل إمكانيات التعاون.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنه تم اختيار ناصر كنعاني المتحدث السابق باسم ، ليكون سفيراً جديداً لطهران لدى الجزائر.




