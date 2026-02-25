تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلفا للسفير مجتبى أماني.. سفير إيراني "قديم جديد" في لبنان

Lebanon 24
25-02-2026 | 01:55
A-
A+
خلفا للسفير مجتبى أماني.. سفير إيراني قديم جديد في لبنان
خلفا للسفير مجتبى أماني.. سفير إيراني قديم جديد في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عينت إيران سفيرا "جديدا قديما" لقيادة سفارتها لدى لبنان خلفا للسفير الحالي مجتبى أماني الذي أصيب في عملية "البيجر" الإسرائيلية ضد "حزب الله" عام 2024.

وأعلنت السفارة الإيرانية في لبنان، أمس الثلاثاء، عودة محمد رضا رؤوف شيباني لمنصب سفير طهران في بيروت، ليحل محل السفير أماني، الذي شغل المنصب منذ عام 2020 ويعد من أبرز الدبلوماسيين المعنيين بملف "حزب الله" والتطورات الإقليمية.

وكان أماني قد أُصيب خلال "عملية البيجر" أثناء خدمته، ونقل إلى إيران لتلقي العلاج قبل أن يعود إلى لبنان لاستكمال مهمته، ثم أعلن الخميس الماضي عبر منصة "إكس" انتهاء مهمته الرسمية.

وشغل شيباني (من مواليد عام 1960) منصب سفير إيران في لبنان بين عامي 2005 و2009، وشهدت ولايته حرب تموز 2006، ثم كان سفيرا لبلاده لدى سوريا بين عامي 2011 و2016، خلال السنوات الأولى والأكثر حدة من الحرب هناك. وبعد تم تعيينه سفيرا في تونس وسفيرا معتمدا لدى ليبيا، كما شغل مناصب دبلوماسية وأكاديمية عدة.
 
وقال الرئيس الايراني مسعود بزشکیان في مراسم توديع سفیر إيران في لبنان: السياسة الحاسمة لإيران هي تطوير علاقات متوازنة وهادفة مع الدول الصديقة والمتوافقة و يجب أن يمتد مستوى العلاقات السياسية ليشمل التعاون الاقتصادي.
وشدّد على دور السفارات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتسهيل التبادلات التجارية، وتفعيل إمكانيات التعاون.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنه تم اختيار ناصر كنعاني المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، ليكون سفيراً جديداً لطهران لدى الجزائر.


 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شقير يستقبل السفير الإيراني مجتبى أماني في زيارة وداعية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون استقبل السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في وزارة الخارجية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: استدعاء سفراء الدول الأوروبية بطهران على خلفية القرار الأوروبي المعادي لحرس الثورة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: استدعاء السفير الألماني على خلفية التصريحات المسيئة الصادرة عن مستشار ألمانيا ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-25
Lebanon24
03:47 | 2026-02-25
Lebanon24
03:40 | 2026-02-25
Lebanon24
03:32 | 2026-02-25
Lebanon24
03:22 | 2026-02-25
Lebanon24
02:55 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24