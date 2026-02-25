خلفا للسفير مجتبى أماني.. سفير إيراني "قديم جديد" في لبنان

الدكتور مسعود بزشکیان في مراسم توديع سفیر إيران في #لبنان:
السياسة الحاسمة لإيران هي تطوير علاقات متوازنة وهادفة مع الدول الصديقة والمتوافقة و يجب أن يمتد مستوى العلاقات السياسية ليشمل التعاون الاقتصادي.
الرئيس الإيراني، مشيراً إلى عدم التناسب بين العلاقات السياسية وحجم التعاون… pic.twitter.com/uOCP3xrLv3
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) February 24, 2026
