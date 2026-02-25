حمدان: دعم الجيش في أداء مهامه الطريق الوحيد لترسيخ الدولة

كتب النائب على منصة "إكس": "إن ما تعرّضت له نقطة المراقبة التابعة للجيش اللبناني في منطقة سردة - من إطلاق نار وتهديدات مباشرة، يشكّل إعتداءً مرفوضاً على السيادة وعلى حق الدولة الحصري في بسط سلطتها على كامل أراضيها. إننا نعبّر عن دعمنا الكامل لقرار تعزيز النقطة والبقاء فيها والقيام بواجبها، فهذا الدور يأتي تنفيذاً واضحاً لقرار بفرض وحماية الحدود، وهو واجب وطني لا يمكن التراجع عنه. كما نؤكد أهمية متابعة القضية بالتنسيق مع الموقتة في (اليونيفيل) ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما يضمن وقف الاعتداءات واحترام وحماية الاستقرار في الجنوب. إن حماية السيادة ليست خياراً ظرفياً بل إلتزام دائم، ودعم الجيش في أداء مهامه هو الطريق الوحيد لترسيخ الدولة وصون كرامة اللبنانيين وأمنهم".

Advertisement