لبنان
سليمان: تنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها واجب وطني
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس
العماد ميشال سليمان
في تصريح: "بعيدًا من أجواء التوتر الإقليمي وتصاعد الخطابات المتشنجة، يبقى تداول السلطة الركيزة الجوهرية لأي نظام ديموقراطي سليم. إنّ التمديد في المواقع أو تأجيل الاستحقاقات الدستورية لا يختلفان في جوهرهما عن التعطيل والفراغ، لما يشكّلانه من مساس بمبدأ المحاسبة وتجديد الشرعية".
أضاف: "قد لا يكون أي قانون انتخابي خاليًا من العيوب، لكنّ أسوأ قانون يبقى أفضل من تعطيل المسار الديموقراطي أو تأجيله. فالإصلاح ممكن من داخل المؤسسات، عبر تعاون أصحاب النيات الحسنة لسدّ الثغرات وتحسين النصوص القائمة".
ختم: "إنّ تنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني يعكس احترام
الدستور
وصون إرادة المواطنين".
