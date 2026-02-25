تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مرفأ بيروت يعلن مواعيد عمل الباحات والبوابات بدءاً من 2 آذار
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
لمرفأ
بيروت
مروان النفّي تعميماً إلى جميع المتعاملين مع المرفأ، يقضي بتعديل توقيت العمل، "انطلاقاً من حرص الإدارة على تسهيل حركة عبور البضائع وتقديم أفضل الخدمات.
وبناءً على القرار الصادر عن
وزارة الداخلية
والبلديات رقم 2025/1088 والمتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات على الطرقات، تعلن الإدارة ما يلي:"اعتباراً من منتصف ليل الأحد - الاثنين من كل أسبوع، ستكون الباحات والعنابر مفتوحة وفقاً للتوقيتات التالية: من الإثنين حتى يوم الخميس: من الساعة 00:00 حتى الساعة 16:00.
يوم الجمعة: من الساعة 00:00 حتى الساعة 13:00.
ستكون بوابات المدخل رقم 14 مفتوحة ابتداءً من منتصف الليل الساعة 00:00 ولغاية الساعة 18:00، تماشياً مع التعديل الجديد على توقيت سير الشاحنات،على أن يظل دوام المعاملات الإدارية والتجارية ضمن الدوام الرسمي في المرفأ، ويُطبق هذا التعميم اعتباراً من منتصف ليل يوم الاثنين 2 آذار 2026".
وختم البيان: "إن
إدارة مرفأ بيروت
تجدد التزامها المستمر بضمان سير العمليات بكفاءة عالية وتسهيل حركة البضائع لخدمة جميع المتعاملين والاقتصاد الوطني، مع الحرص على تنظيم العمل داخل المرفأ وتعزيز سلاسة العمليات بما يحقق أعلى مستويات الاحترافية والكفاءة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب سيزور الصين من 31 أذار لـ 2 نيسان
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيزور الصين من 31 أذار لـ 2 نيسان
25/02/2026 13:50:11
25/02/2026 13:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس توافق على بدء نزع سلاحها التدريجي في غزة بدءًا من آذار
Lebanon 24
حماس توافق على بدء نزع سلاحها التدريجي في غزة بدءًا من آذار
25/02/2026 13:50:11
25/02/2026 13:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من مخاتير بيروت يزور مرفأ بيروت
Lebanon 24
وفد من مخاتير بيروت يزور مرفأ بيروت
25/02/2026 13:50:11
25/02/2026 13:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض مدير عام مرفأ بيروت لحادث سير... بيان من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
Lebanon 24
بعد تعرّض مدير عام مرفأ بيروت لحادث سير... بيان من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
25/02/2026 13:50:11
25/02/2026 13:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الإدارة
إدارة مرفأ بيروت
الاقتصاد الوطني
وزارة الداخلية
مجلس الإدارة
المدير العام
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
Lebanon 24
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
06:45 | 2026-02-25
25/02/2026 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
Lebanon 24
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
06:40 | 2026-02-25
25/02/2026 06:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
Lebanon 24
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
06:36 | 2026-02-25
25/02/2026 06:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
Lebanon 24
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
06:30 | 2026-02-25
25/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:45 | 2026-02-25
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
06:40 | 2026-02-25
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
06:36 | 2026-02-25
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
06:33 | 2026-02-25
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:30 | 2026-02-25
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
06:29 | 2026-02-25
العلامة فضل الله: استهداف أي طائفة هو استهداف للوحدة الوطنية
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 13:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 13:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 13:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24