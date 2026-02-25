"حزب الله" يهاجم هادي وئام وهاب

تتحدث المعلومات عن أنَّ " " بدأ حملة تجييش انتخابية واسعة ضدّ هادي ، نجل الوزير السابق .



وذكرت المعلومات أنَّ اجتماعات مُكثفة عقدها أحد مسؤولي "الحزب" البارزين في مع أطراف مختلفة، أعطى خلالها توجيهات انتخابية تقضي بالعمل ضد وهاب على خلفية مواقفه السياسية لـ"حزب الله"، وأيضاً على خلفية اختياره شخصية ضمن لائحته، لها مواقفها العلنية ضد الحزب.



وبحسب المعلومات، فإن "حزب الله" حاول دعم ترشيح شخصيّة ضد وهاب في الجاهلية، مسقط رأس الأخير، في لائحة مُواجهة للائحة وهاب، لكنّ الأمر لم ينجح.





وعليه، تقول المصادر إن المعركة محتدمة جداً بين وهاب و "الحزب" حيث يسعى الأخير لتطويق الأول انتخابياً والعمل ضده بكافة الوسائل المتاحة.



في الوقت نفسه، تبرز محاولة حالية من "الحزب" تهدف لتجيير أصواته - عاليه لصالح لائحة يدعمها " " حصراً.





