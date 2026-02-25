تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يهاجم هادي وئام وهاب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحدث المعلومات عن أنَّ "
حزب الله
" بدأ حملة تجييش انتخابية واسعة ضدّ هادي
وهاب
، نجل الوزير السابق
وئام وهاب
.
وذكرت المعلومات أنَّ اجتماعات مُكثفة عقدها أحد مسؤولي "الحزب" البارزين في
جبل لبنان
مع أطراف مختلفة، أعطى خلالها توجيهات انتخابية تقضي بالعمل ضد وهاب على خلفية مواقفه السياسية
المعارضة
لـ"حزب الله"، وأيضاً على خلفية اختياره شخصية
مسيحية
ضمن لائحته، لها مواقفها العلنية ضد الحزب.
وبحسب المعلومات، فإن "حزب الله" حاول دعم ترشيح شخصيّة ضد وهاب في الجاهلية، مسقط رأس الأخير، في لائحة مُواجهة للائحة وهاب، لكنّ الأمر لم ينجح.
وعليه، تقول المصادر إن المعركة محتدمة جداً بين وهاب و "الحزب" حيث يسعى الأخير لتطويق الأول انتخابياً والعمل ضده بكافة الوسائل المتاحة.
في الوقت نفسه، تبرز محاولة حالية من "الحزب" تهدف لتجيير أصواته
في الشوف
- عاليه لصالح لائحة يدعمها "
التيار الوطني الحر
" حصراً.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن الحرب... وئام وهاب: الوضع صعب جدّاً
Lebanon 24
عن الحرب... وئام وهاب: الوضع صعب جدّاً
25/02/2026 13:50:18
25/02/2026 13:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في منطقة طلوسة - جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في منطقة طلوسة - جنوب لبنان
25/02/2026 13:50:18
25/02/2026 13:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في بلدة مركبا جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من "حزب الله" في بلدة مركبا جنوبي لبنان
25/02/2026 13:50:18
25/02/2026 13:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان
25/02/2026 13:50:18
25/02/2026 13:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
جبل لبنان
وئام وهاب
في الشوف
المعارضة
مسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
Lebanon 24
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
06:45 | 2026-02-25
25/02/2026 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
Lebanon 24
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
06:40 | 2026-02-25
25/02/2026 06:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
Lebanon 24
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
06:36 | 2026-02-25
25/02/2026 06:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
Lebanon 24
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
06:30 | 2026-02-25
25/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:45 | 2026-02-25
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
06:40 | 2026-02-25
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
06:36 | 2026-02-25
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
06:33 | 2026-02-25
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:30 | 2026-02-25
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
06:29 | 2026-02-25
العلامة فضل الله: استهداف أي طائفة هو استهداف للوحدة الوطنية
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 13:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 13:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 13:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24