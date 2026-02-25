آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدثت فيه عما ستشهده عسكرياً، وذلك في حال شنّت الأميركية هجوماً عسكرياً ضدّ .

وتزامناً مع أي هجوم أميركي قد يطال إيران، فإن قد تطلب من الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز جاهزية إسرائيل الدفاعية، علماً أن هذه الخطوات لن يُنفذها الجيش إلا في المراحل النهائية من التقييمات، وفق "معاريف".



ويشير التقرير إنه "من بين هذه الإجراءات تعبئة قوات الاحتياط للقيادة المركزية، والقيادة الشمالية، وقيادة الداخلية"، وأضاف: "كذلك، يُشغل الجيش 5 كتائب نظامية تابعة للواء الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى عدة كتائب احتياطية تابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وهي حالياً في الخدمة العملياتية وتُنفّذ مهام مشاة خفيفة في قطاعي وعلى الحدود الشرقية".





وتابع: "تضطلع هذه الكتائب بدور عملياتي في الإنقاذ والإغاثة في حالات الطوارئ. ولذلك، بمجرد بدء الهجوم الأميركي، سينقل الجيش الإسرائيلي هذه الكتائب إلى مهامها العملياتية. ولتعويض هذه الكتائب، سيُجنّد الجيش الإسرائيلي كتائب احتياطية ستتولى مهامها على الخطوط الأمامية".





وذكر أنه "انطلاقاً من إدراك احتمال دخول القتال من ، سيعزز الجيش الإسرائيلي بنيته العسكرية بقوات احتياطية في بعض تشكيلات الفرقة 91، وكذلك في فرقة باشان في هضبة . وتشمل القوات التي سيتم تعزيزها قوات التحالف العام للبحرية، والوحدات الخاصة، وقوات الإسعاف والإجلاء الطبي".





وذكر أن "قيادة الجبهة الداخلية ستتولى معظم عمليات تعبئة قوات الاحتياط في حال وقوع هجوم أميركي، ما قد يستدعي تعبئة جميع كتائب الإنقاذ والبحث والإنقاذ، ووحدات الاتصال بالسلطات المحلية، والمستشفيات"، وتابع: "إضافةً إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه سيتم تعبئة جميع أنظمة الدفاع والهجوم التابعة للقوات الجوية في حال حدوث أي تطورات مع إيران. مع هذا، فقد أكملت القوات الجوية نشر أنظمة الدفاع، وقامت خلال الأسابيع الأخيرة بتحسين الأنظمة الموجهة لسيناريوهات الدفاع والهجوم".