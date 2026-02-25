تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:00
A-
A+
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـF-22
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـF-22 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة هبوط 12 مقاتلة أميركية من طراز "F-22" في إسرائيل.
 
 
وتنضمُّ مقاتلات "F-22" الموجودة في إسرائيل إلى القوات الأميركيَّة الضخمة التي نشرتها بالفعل في المنطقة. 
 

وذكر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، يوجد حالياً أكثر من 200 طائرة مقاتلة أميركية في الشرق الأوسط، وأكثر من 300 طائرة إذا ما أُضيفت إليها تلك الموجودة في أوروبا.


ومن بين هذه الطائرات، 36 طائرة من طراز "F-15"، و48 طائرة على الأقل من طراز "F-35" الشبحية، و36 طائرة أخرى من طراز "F-16".


إلى جانب الطائرات المقاتلة، تضم القوات الأميركية في المنطقة أكثر من 100 طائرة للتزود بالوقود والقيادة والسيطرة والاستطلاع والنقل.


وتوقفت الصحيفة عند مسألة وصول هذه الطائرات إلى المنطقة وإلى الدلالات المُرتبطة بوجودها، قائلة إن هذه الطائرات وصلت بهدف الاندماج مع مقاتلات الهجوم التابعة لسلاح الجو الأميركي في المنطقة، والحفاظ على مكتسبات حرب الـ12 يوماً على إيران، في حال أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر للهجوم على إيران.


وذكرت الصحيفة أنَّ "إحداث أثر رادع في محاولة للضغط على الإيرانيين لخوض المفاوضات، كان باعثاً رئيسياً على وصول المقاتلات الأميركية إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "للأميركيين قواعد في أنحاء الشرق الأوسط، في حين أنَّ قرار إرسال الطائرات إلى إسرائيل رسالة مفادها أن واشنطن وتل أبيب تنسقان كافة تفاصيل عملهما المشترك ضد إيران".


وفعلياً، فإن تكلفة كل واحدة من مقاتلات "F-22" تزيدُ عن 200 مليون دولار، علماً أنه هبطت في إسرائيل 12 مقاتلة منها.


ويُعتبر هبوط الطائرات المقاتلة الأميركية في إسرائيل أمراً غير مُعتاد، أما هبوط طائرات مقاتلة متطورة وشبحية كهذه فهو أمرٌ نادرٌ للغاية، كما تقولُ "يديعوت".


وللإشارة، فإن هذه الطائرة حلقت لأول مرة عام 1990، كما أنها تمثل طائرة تفوق جوي وتُستخدم في مهام الهجوم الأرضي والحرب الإلكترونية والاستطلاع، وغيرها.


مع هذا، فإنَّ طائرة الـ"F-22" لا يمكن بيعها من قبل الولايات المتحدة إلى جيوش أخرى بسبب "حظر قانوني"، علماً أن هذه الطائرة استهدفت مُجمعاً تابعاً لتنظيم "داعش" عام 2014. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم الأسباب الحقيقية وراء المستويات "الخارقة" للامين جمال
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية قرب الجيش الذي استحدث نقطة تموضع في خلة المحافر جنوب بلدة عديسة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-02-25
Lebanon24
13:17 | 2026-02-25
Lebanon24
13:05 | 2026-02-25
Lebanon24
13:01 | 2026-02-25
Lebanon24
12:51 | 2026-02-25
Lebanon24
12:39 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24