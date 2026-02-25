طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـF-22

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
Lebanon 24
25-02-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة هبوط 12 مقاتلة أميركية من طراز "F-22"
في إسرائيل
.
وتنضمُّ مقاتلات "F-22" الموجودة في
إسرائيل
إلى القوات الأميركيَّة الضخمة التي نشرتها بالفعل في المنطقة.
وذكر معهد دراسات الأمن القومي
الإسرائيلي
(INSS)، يوجد حالياً أكثر من 200 طائرة مقاتلة أميركية في
الشرق الأوسط
، وأكثر من 300 طائرة إذا ما أُضيفت إليها تلك الموجودة في
أوروبا
.
ومن بين هذه الطائرات، 36 طائرة من طراز "F-15"، و48 طائرة على الأقل من طراز "F-35" الشبحية، و36 طائرة أخرى من طراز "F-16".
إلى جانب الطائرات المقاتلة، تضم القوات الأميركية في المنطقة أكثر من 100 طائرة للتزود بالوقود والقيادة والسيطرة والاستطلاع والنقل.
وتوقفت الصحيفة عند مسألة وصول هذه الطائرات إلى المنطقة وإلى الدلالات المُرتبطة بوجودها، قائلة إن هذه الطائرات وصلت بهدف الاندماج مع مقاتلات الهجوم التابعة لسلاح الجو الأميركي في المنطقة، والحفاظ على مكتسبات حرب الـ12 يوماً على
إيران
، في حال أعطى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الضوء الأخضر للهجوم على إيران.
وذكرت الصحيفة أنَّ "إحداث أثر رادع في محاولة للضغط على الإيرانيين لخوض المفاوضات، كان باعثاً رئيسياً على وصول المقاتلات الأميركية إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "للأميركيين قواعد في أنحاء الشرق الأوسط، في حين أنَّ قرار إرسال الطائرات إلى إسرائيل رسالة مفادها أن
واشنطن
وتل أبيب تنسقان كافة تفاصيل عملهما المشترك ضد إيران".
وفعلياً، فإن تكلفة كل واحدة من مقاتلات "F-22" تزيدُ عن 200 مليون دولار، علماً أنه هبطت في إسرائيل 12 مقاتلة منها.
ويُعتبر هبوط الطائرات المقاتلة الأميركية في إسرائيل أمراً غير مُعتاد، أما هبوط طائرات مقاتلة متطورة وشبحية كهذه فهو أمرٌ نادرٌ للغاية، كما تقولُ "يديعوت".
وللإشارة، فإن هذه الطائرة حلقت لأول مرة عام 1990، كما أنها تمثل طائرة تفوق جوي وتُستخدم في مهام الهجوم الأرضي والحرب الإلكترونية والاستطلاع، وغيرها.
مع هذا، فإنَّ طائرة الـ"F-22" لا يمكن بيعها من قبل
الولايات المتحدة
إلى جيوش أخرى بسبب "حظر قانوني"، علماً أن هذه الطائرة استهدفت مُجمعاً تابعاً لتنظيم "داعش" عام 2014.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم الأسباب الحقيقية وراء المستويات "الخارقة" للامين جمال
Lebanon 24
إليكم الأسباب الحقيقية وراء المستويات "الخارقة" للامين جمال
25/02/2026 20:56:40
25/02/2026 20:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
25/02/2026 20:56:40
25/02/2026 20:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
25/02/2026 20:56:40
25/02/2026 20:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية قرب الجيش الذي استحدث نقطة تموضع في خلة المحافر جنوب بلدة عديسة
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية قرب الجيش الذي استحدث نقطة تموضع في خلة المحافر جنوب بلدة عديسة
25/02/2026 20:56:40
25/02/2026 20:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير من عمليات احتيال تطال المغتربين
Lebanon 24
تحذير من عمليات احتيال تطال المغتربين
13:30 | 2026-02-25
25/02/2026 01:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. خطوة ميدانية للجيش بوجه إسرائيل
Lebanon 24
في الجنوب.. خطوة ميدانية للجيش بوجه إسرائيل
13:17 | 2026-02-25
25/02/2026 01:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب سيتجه للتصويت على التمديد
Lebanon 24
مجلس النواب سيتجه للتصويت على التمديد
13:05 | 2026-02-25
25/02/2026 01:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال مشبوه يثير ضجّة في بلدة لبنانية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
اتصال مشبوه يثير ضجّة في بلدة لبنانية.. ماذا تبيّن؟
13:01 | 2026-02-25
25/02/2026 01:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلغاء قانون تنظيم القضاء العدلي.. بيانٌ من نادي قضاة لبنان
Lebanon 24
بعد إلغاء قانون تنظيم القضاء العدلي.. بيانٌ من نادي قضاة لبنان
12:51 | 2026-02-25
25/02/2026 12:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:30 | 2026-02-25
تحذير من عمليات احتيال تطال المغتربين
13:17 | 2026-02-25
في الجنوب.. خطوة ميدانية للجيش بوجه إسرائيل
13:05 | 2026-02-25
مجلس النواب سيتجه للتصويت على التمديد
13:01 | 2026-02-25
اتصال مشبوه يثير ضجّة في بلدة لبنانية.. ماذا تبيّن؟
12:51 | 2026-02-25
بعد إلغاء قانون تنظيم القضاء العدلي.. بيانٌ من نادي قضاة لبنان
12:39 | 2026-02-25
رئيس "الكتائب" استقبل مدير عام الدفاع المدني: لدعم هذه المؤسسة صاحبة الرسالة الوطنية
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 20:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 20:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 20:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24