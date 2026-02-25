طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـF-22

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة هبوط 12 مقاتلة أميركية من طراز "F-22" .



وتنضمُّ مقاتلات "F-22" الموجودة في إلى القوات الأميركيَّة الضخمة التي نشرتها بالفعل في المنطقة.



وذكر معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، يوجد حالياً أكثر من 200 طائرة مقاتلة أميركية في ، وأكثر من 300 طائرة إذا ما أُضيفت إليها تلك الموجودة في .





ومن بين هذه الطائرات، 36 طائرة من طراز "F-15"، و48 طائرة على الأقل من طراز "F-35" الشبحية، و36 طائرة أخرى من طراز "F-16".





إلى جانب الطائرات المقاتلة، تضم القوات الأميركية في المنطقة أكثر من 100 طائرة للتزود بالوقود والقيادة والسيطرة والاستطلاع والنقل.





وتوقفت الصحيفة عند مسألة وصول هذه الطائرات إلى المنطقة وإلى الدلالات المُرتبطة بوجودها، قائلة إن هذه الطائرات وصلت بهدف الاندماج مع مقاتلات الهجوم التابعة لسلاح الجو الأميركي في المنطقة، والحفاظ على مكتسبات حرب الـ12 يوماً على ، في حال أعطى الرئيس الأميركي الضوء الأخضر للهجوم على إيران.





وذكرت الصحيفة أنَّ "إحداث أثر رادع في محاولة للضغط على الإيرانيين لخوض المفاوضات، كان باعثاً رئيسياً على وصول المقاتلات الأميركية إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "للأميركيين قواعد في أنحاء الشرق الأوسط، في حين أنَّ قرار إرسال الطائرات إلى إسرائيل رسالة مفادها أن وتل أبيب تنسقان كافة تفاصيل عملهما المشترك ضد إيران".





وفعلياً، فإن تكلفة كل واحدة من مقاتلات "F-22" تزيدُ عن 200 مليون دولار، علماً أنه هبطت في إسرائيل 12 مقاتلة منها.





ويُعتبر هبوط الطائرات المقاتلة الأميركية في إسرائيل أمراً غير مُعتاد، أما هبوط طائرات مقاتلة متطورة وشبحية كهذه فهو أمرٌ نادرٌ للغاية، كما تقولُ "يديعوت".





وللإشارة، فإن هذه الطائرة حلقت لأول مرة عام 1990، كما أنها تمثل طائرة تفوق جوي وتُستخدم في مهام الهجوم الأرضي والحرب الإلكترونية والاستطلاع، وغيرها.





مع هذا، فإنَّ طائرة الـ"F-22" لا يمكن بيعها من قبل إلى جيوش أخرى بسبب "حظر قانوني"، علماً أن هذه الطائرة استهدفت مُجمعاً تابعاً لتنظيم "داعش" عام 2014.