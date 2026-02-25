تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جابر التقى رئيس مجلس إدارة الريجي مع وفد.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
25-02-2026
|
05:10
التقى
وزير المالية
ياسين جابر
رئيس مجلس ادارة حصر التبغ والتنباك "
الريجي
"
ناصيف سقلاوي
مع وفد من رؤساء البيع بالجملة للمصنوعات التبغية عرضوا له للآليات التي تحكم العلاقة بينهم وبين الريجي ووزارة المالية لناحية طريقة دفع الرسوم التي تضمنها قانون موازنة العام ٢٠٢٦ لناحية تجديد الرخص السنوية المعطاة لهم، وتنظيمها تلافياً لأي ازدواجية في مرجعية سداد الرسوم.
كما اطلع سقلاوي الوزير جابر على سير عملية تسلم المحاصيل التبغية من مزارعي
البقاع
والتي يرتقب أن تنتهي السبت المقبل، بعدما سبقها تسلم الريجي محاصيل مزارعي الجنوب الذين تمكنوا من زراعة وجنى محاصيلهم رغم استمرار الاعتداءات الاسرائيلية منذ أكثر من سنتين، وشرح سقلاوي بالتفصيل للاجراءات التي تقوم بها الريجي لدعم هؤلاء سواء من خلال الأسعار التشجيعية، أو من خلال وضع المساحات الزراعية التابعة لها في أعمال التشتيل كعامل مساعد للمزارعين في عملية زرع اراضيهم التي يمكن الوصول اليها في المناطق الحدودية. لافتاً الى استمرار الريجي في تقديم الدعم لجميع القرى والبلدات في الجنوب وعكار التي تشهد زراعات للتبغ وذلك عبر بلدياتها في اطار خطة انمائية تبقى على هذه الزراعات قائمة.
وجدد جابر ثقته بمؤسسة الريجي باعتبارها واحدة من
مؤسسات الدولة
الناجحة التي ترفد خزينة الدولة بإيرادات عالية، وبشكل منتظم، أثنى على الخطوات التي تقوم بها لدعم المزارعين في توفير مداخيل تبقي على زراعة التبغ حية، وتدعم بالتالي صمودهم في أرضهم رغم كل الظروف الامنية الصعبة.
أما بالنسبة لاجراءت دفع رسوم تجديد رخص بيع المصنوعات التبغية بالجملة، فوعد جابر بدرس مطلبهم عبر آليات مرنة تحمي أموال الدولة في حقوقها كاملة من الرسوم أولاً، وتحفظ مصالح رؤساء البيع في اسواق الاستهلاك.
