جولات تفتيشيّة في الميناء على المطاعم والمحلات التجارية

قامت الدائرة الصحية في ، بجولة تفتيشية بإشراف المراقب الصحي خالد رفاعي، وبمؤازرة من شرطة البلدية، شملت عدداً من المطاعم والمحال التجارية ومحلات العصير.



وخلال الكشف، تم رصد بعض المخالفات، ومنح أصحاب المحلات المخالفة مهلة 48 ساعة لتصويب الأوضاع.



وأكدت الدائرة أن الجولات مستمرة ودورية، داعيةً أصحاب المحال إلى التعاون حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

