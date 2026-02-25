الأمن العام نظم المرحلة الـ15 من العودة المنظمة للنازحين السوريين

نظّمت المرحلة الخامسة عشرة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من إلى بالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من نقطة التجمع في جامعة العربية - تعنايل بالبقاع عبر مركز الحدودي في المصنع، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.



