جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حيدر بحث ومنيمنة في سبل التعاون بين وزارة العمل و"ايدال"

Lebanon 24
25-02-2026 | 06:12
حيدر بحث ومنيمنة في سبل التعاون بين وزارة العمل وايدال
حيدر بحث ومنيمنة في سبل التعاون بين وزارة العمل وايدال photos 0
استقبل وزير العمل محمد حيدر قبل ظهر اليوم في مكتبه رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"  الدكتور ماجد منينة، وبحث معه في السبل الآيلة الى تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة.

بعد اللقاء قال منيمنة:" أطلعت معالي الوزير على نشاطات المؤسسة "ايدال" والتعاون الممكن أن يحصل مع وزارة العمل في مجال ربط الوزارات بواسطة "الشباك الواحد" بما يسهل عمل المستثمر من خلال الإستحصال على التراخيص وقناة العمل بشفافية وبأسرع وقت ممكن .

كما أعلمت معالي الوزير بان المؤسسة تقوم بدور تشجيع جميع المشاريع التي تقدمها الوزارات داخليا وخارجيا. وقد اثنى معالي الوزير على دور" ايدال" لتكون رافعة للاقتصاد الوطني وتساهم في رفد ايرادات خزينة الدولة".
