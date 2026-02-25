حيدر بحث ومنيمنة في سبل التعاون بين وزارة العمل وايدال

استقبل قبل ظهر اليوم في مكتبه رئيس مجلس ادارة " " الدكتور ماجد منينة، وبحث معه في السبل الآيلة الى تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة.



بعد اللقاء قال :" أطلعت معالي الوزير على نشاطات المؤسسة "ايدال" والتعاون الممكن أن يحصل مع في مجال ربط الوزارات بواسطة "الشباك الواحد" بما يسهل عمل المستثمر من خلال الإستحصال على التراخيص وقناة العمل بشفافية وبأسرع وقت ممكن .



كما أعلمت معالي الوزير بان المؤسسة تقوم بدور تشجيع جميع المشاريع التي تقدمها الوزارات داخليا وخارجيا. وقد اثنى معالي الوزير على دور" ايدال" لتكون رافعة للاقتصاد الوطني وتساهم في رفد ايرادات خزينة الدولة".



