الكتائب شارك في المؤتمر السنوي للحزب "الديمقراطي المسيحي الألماني"

شارك في المؤتمر السنوي للحزب" المسيحي الألماني"، ممثلًا بالنائب الياس حنكش، عضو زينة حبيقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ممثل مصلحة الطلاب والشباب الياس شبيب، ورافق وفد مديرة مكتب لمؤسسة كونراد آديناور السيّدة كريستينا باده.







والتقى الوفد عددًا من المسؤولين في المسيحي الألماني من بينهم النوابPaul Ziemiak، Thomas Rachel، وJürgen Hardt، كما عقد لقاء مع المستشار الألماني وكانت مناسبة لتهنئته بإعادة انتخابه بنسبة 91% في الانتخابات الداخلية داخل الحزب، وتمحورت اللقاءات حول العلاقات الثنائية بين وألمانيا، والتحديات التي يواجهها لبنان ودور في مساعدته في الشق الأمني والسيادي ودعم الجيش كما في الشق الاقتصادي والإصلاحات والنهوض الاقتصادي في لبنان.



كما كانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين حزب الكتائب والحزب" الديمقراطي المسيحي الألماني".



