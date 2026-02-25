تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الكتائب شارك في المؤتمر السنوي للحزب "الديمقراطي المسيحي الألماني"

Lebanon 24
25-02-2026 | 06:13
الكتائب شارك في المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني
شارك حزب الكتائب في المؤتمر السنوي للحزب" الديمقراطي المسيحي الألماني"، ممثلًا بالنائب الياس حنكش، عضو المكتب السياسي زينة حبيقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ممثل مصلحة الطلاب والشباب الياس شبيب، ورافق وفد الكتائب مديرة مكتب بيروت لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية السيّدة كريستينا باده.



والتقى الوفد عددًا من المسؤولين في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني من بينهم النوابPaul Ziemiak، Thomas Rachel، وJürgen Hardt، كما عقد لقاء مع المستشار الألماني وكانت مناسبة لتهنئته بإعادة انتخابه بنسبة 91% في الانتخابات الداخلية داخل الحزب، وتمحورت اللقاءات حول العلاقات الثنائية بين لبنان وألمانيا، والتحديات التي يواجهها لبنان ودور ألمانيا في مساعدته في الشق الأمني والسيادي ودعم الجيش كما في الشق الاقتصادي والإصلاحات والنهوض الاقتصادي في لبنان.

كما كانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين حزب الكتائب والحزب" الديمقراطي المسيحي الألماني".
الحزب الديمقراطي

المكتب السياسي

حزب الكتائب

الديمقراطي

الألمانية

ديمقراطي

ألمانيا

