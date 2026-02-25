تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لجنة الاقتصاد درست في حضور البساط تداعيات زيادة الضريبة على المحروقات والtva
Lebanon 24
25-02-2026
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
لجنة الاقتصاد الوطني
والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة اليوم برئاسة
النائب فريد البستاني
وحضور
وزير الاقتصاد
عامر البساط والأعضاء.
قال النائب
البستاني
بعد الجلسة: "استضافت
لجنة الاقتصاد
في اجتماعها الأسبوعي وزير الاقتصاد
الدكتور عامر
البساط ونحن نتابع الخطوات التي تتخذها الوزارة وتاثيرها المالي على المجتمع. درسنا العواقب والأثر لزيادة الضريبة على المحروقات والtva علما انها تحتاج إلى اقرار من مجلس النواب وكان تحفظ من اعضاء اللجنة على موضوع التضخم وسنتابع الموضوع".
أضاف: "أما الموضوع الآخر فتمنينا على الوزير البساط ان نطلع على الخطة الاقتصادية بكاملها وليس الخطوط العريضة التي اعطانا اياها، وكما يعرف المواطن فإن خطة الانتظام المالي مرتبطة بالنمو الاقتصادي وكان نقاش حول موضوع الطبقات الاجتماعية، واعضاء اللجنة ركزوا على ان التأثير ليس فقط على السلة الغذائية بل على التضخم العام لناحية الأسعار وهذا مهم، كما ان البعض في اللجنة رأوا أن هناك استعجالًا في قرار الحكومة فكان جواب الوزير ان "كل قرار له جوانب سلبية وأخرى ايجابية"، والضغط الذي تعرضت له الحكومة كان سبب اتخاذ هذا القرار على عجل، ونحن نتشرف كلجنة ان يساهم وزير الاقتصاد بخطة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف وإشراك وزير الاقتصاد بفريق العمل الحكومي يشرفنا، لكن إذا كانت الحكومة تقدّر وجود وزير الاقتصاد فكذلك يجب ان تقدّر وجود لجنة الاقتصاد".
البساط
بدوره، قال الوزير البساط : "أريد أن أركز على موضوع التضخم. نحن نسمع شكاوى ونعرف انه توقيت الإجراءات الحكومية حصل في شهر
رمضان
الكريم
، ما أثر على الأسعار. قمنا بخطوات عدة ونراقب الاسعار ومراقبونا يرسلون الينا يوميًا تقاريرعنها من كل الأماكن. صحيح أن التنفيذ يكون على السلع الغذائية، وقد تمنى الدكتور فريد ان نوسع المراقبة ليس على السلع الأساسية فقط بل على السلع الاخرى. نحن نراقبها ونكثف المراقبة".
ختم:" لقد أصدرت تعميمًا بالتركيز على موضوع الغلاء وهذا الموضوع حساس جدا، كما اننا نقوم بسلسلة اجراءات على كل محال السوبرماركت والدكاكين مع النقابات، ونؤكد بكل صرامة ان لا لعب بموضوع الاسعار".
تحذيرات وتهديدات.. هل يصبح لبنان جزءًا من المواجهة مع إيران؟
Lebanon 24
تحذيرات وتهديدات.. هل يصبح لبنان جزءًا من المواجهة مع إيران؟
08:30 | 2026-02-25
25/02/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
Lebanon 24
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
09:23 | 2026-02-25
25/02/2026 09:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من بلدية صيدا حول اخلاء أحد المباني في المدينة
Lebanon 24
توضيح من بلدية صيدا حول اخلاء أحد المباني في المدينة
09:12 | 2026-02-25
25/02/2026 09:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يطالب بحلول عاجلة لمكتومي القيد في لبنان
Lebanon 24
مرقص يطالب بحلول عاجلة لمكتومي القيد في لبنان
09:09 | 2026-02-25
25/02/2026 09:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: علينا تفعيل كل المجالات التي يمكن أن نحصل منها أموالاً
Lebanon 24
جابر: علينا تفعيل كل المجالات التي يمكن أن نحصل منها أموالاً
09:05 | 2026-02-25
25/02/2026 09:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
