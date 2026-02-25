الجميل استقبل السفير الأرمني الجديد

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي السفير الأرمني الجديد في سارمن باغداساريان في زيارة تعارفية، حيث جرى عرض لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.







وحضر اللقاء نائب السفير أليك غاريبيان وعضو سعدالله عردو، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله وعضو جهاز العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.



‎وتناول البحث التطورات الراهنة على الساحة والإقليمية في ظل المرحلة الحساسة التي تمرّ بها المنطقة، مع تأكيد أهمية تكثيف الحوار والتعاون بما يخدم الاستقرار والمصلحة المشتركة.



‎وشدّد الجميّل على "عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين لبنان والأرمن اللبنانيين"، مشيراً إلى " التي ترسّخت عبر العقود، وإلى الدور الذي يلعبه المجتمع الأرمني في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية اللبنانية بما يعكس نموذجاً للتلاقي والتكامل في إطار ".

