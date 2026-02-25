في الجنوب.. إنسحاب قوّة إسرائيليّة بعد توغّلها

انسحبت القوة التي تضمّ ناقلة جند مدرعة من نوع "نامير"، إضافة إلى عدد من الجنود وآلية نقل عسكرية، بعدما توغّلت إلى منطقة العمرا لمسافة تُقدَّر بين 700 و800 متر باتّجاه تلة الحمامص.

Advertisement