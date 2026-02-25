العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات

استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم الوزير السابق في المقر البطريركي في الربوة وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد وشؤون الطائفة على ابواب الاستحقاقات الداهمة.







واشار بعد اللقاء الى انه "تطرق مع صاحب الغبطة الى مواضيع الساعة وابرزها الاستحقاق الانتخابي باعتباره عنوانا لتداول السلطة وللتغيير ولتجديد الحياة السياسية في البلاد"، وقال:"اكدت له ضرورة حضور الطائفة في هذه المرحلة الدقيقة الحافلة بالمتغيرات الاقليمية وانعكاساتها على الداخل بعد تراجع ملحوظ بفعل التجاذبات السياسية وتداعياتها السلبية على الاداء العام، مع الاشارة الى ان طائفة الروم الملكيين هي واحدة من الطوائف الرئيسية التي اسست الكيان اللبناني وشكلت باعتدالها جسر عبور بين الطوائف".







اضاف:"شددت امام صاحب الغبطة على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية بعيدا من الزواريب السياسية بالاعتماد على الشفافية والكفاءة ووضع مصالح الوطن والطائفة فوق الاعتبارت الاخرى، وذلك يشكل المدخل الصحيح لاعادة الطائفة للعب دورها الريادي".







وختم متمنيا ان "يتحقق ما هو الافضل لمصلحة الكيان والدولة".







ثم استقبل هاني مكتف ترافقه عقيلته.

Advertisement