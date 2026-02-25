مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات

لُوحِظَ أنّ العديد من المرشّحين للإنتخابات النيابيّة، وخصوصاً من الذين لم ينجحوا في السابقة في العام 2022، استأنفوا نشاطهم الإجتماعيّ والإنمائيّ في الأقضيّة التي ينتمون إليها.

وبدأ هؤلاء المرشّحون ينشرون عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعيّ، أخباراً وصوراً لنشاطاتهم ولقاءاتهم مع وزراء معنيين بالشأن التنمويّ، علماً أنّ آخر منشور يتعلّق بأوضاع مناطقهم وشؤون المواطنين والناخبين، كان قبل 4 سنوات.