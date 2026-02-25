بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة

أعلنت وزارة الماليّة في بيان، أنّها حوّلت الى رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين، وبات بإمكانهم سحب رواتبهم كل من مصرفه الخاص اعتباراً من صباح غدٍ الخميس 26 شباط الجاري كل من مصرفه الخاص.

