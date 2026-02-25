تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الراعي استقبل القنصل العام لجمهورية مالاوي وتسلم دعوة الى افطار مشيخة العقل

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:14
الراعي استقبل القنصل العام لجمهورية مالاوي وتسلم دعوة الى افطار مشيخة العقل
الراعي استقبل القنصل العام لجمهورية مالاوي وتسلم دعوة الى افطار مشيخة العقل photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي، في بكركي القنصل العام لجمهورية مالاوي الدكتور انطوان عقيقي، رئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي، ورئيس لجنة الإعلام في البلدية عصام مخلوف.



وقال القنصل عقيقي، بعد اللقاء:"تشرفنا بلقاء غبطة أبينا البطريرك في زيارة لأخذ البركة ووجهت له دعوة لتكريمه في شهر آب المقبل في المشروع السياحي البيئي "domaine du soleil" في بلدتنا الحبيبة كفردبيان، كما سيتم تكريم المثلث الرحمة البطريرك نصرالله صفير وعدد من انسبائي الكاهنين عبدالله واسطفان عقيقي والزعيم الشعبي شعيا العقيقي وذلك عبر إزاحة الستار عن تماثيل لهم، وازاحة الستار ايضا عن تمثال لغبطة البطريرك الراعي الذي سيترأس الذبيحة الإلهية مباركا المشروع ، في حضور رؤساء الطوائف في لبنان وعدد من الديبلوماسيين والفاعليات والأحباء".



وختم :"رحب صاحب الغبطة بوفائنا له وللبطريرك صفير ولأنسبائنا الذين غابوا عنا".



كما التقى البطريرك الراعي، وفدا يمثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ضم : رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا، مستشار شيخ العقل الشيخ سامي عبد الخالق، مدير مشيخة العقل ريان حسن، سلمه دعوة للمشاركة في الإفطار  الرمضاني الذي سيقام في ٦ آذار المقبل في دار الطائفة في فردان - بيروت.



كما كانت مناسبة لعرض التطورات والمستجدات الراهنة محليا واقليميا.



ومن الزوار، أيضا راعي ابرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير.
