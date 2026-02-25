أبو الحسن: علينا إنجاز الدراسة لتحقيق طريق الحلم

علّق أمين سر "اللقاء " النائب هادي أبو الحسن ، عبر حسابه على منصة "اكس"،على مباحثات التي جمعت رئيس الجمهورية بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممرّ الاقتصادي بين والشرق الأوسط وأوروبا والتي فيها أكد" استعداده بالانخراط بالمبادرة"، واصفا الخطوة ب"المهمّة"، "على طريق وضع لبنان على خارطة الاقتصاد العالمي وتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة للبلاد".







وأضاف "هذا ما ننادي به ونعمل عليه من أجل ربط مرفأ بالعمق العربي. القانون أُقرّ في مجلس النواب، والدراسة قيد التلزيم. لا شيء مستحيل، وعلينا الانتهاء من الدراسة سريعاً لتحقيق ‎طريق الحلم".

