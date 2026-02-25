الموسوي لنقابة شركتي الخليوي: نريد أن نعتمد على الكوادر الوطنية وان تستفيد الدولة من المردود

استقبل رئيس النائب اليوم في مجلس النواب، وفدا من نقابة موظفي شركتي الخليوي "تاتش" و"ألفا" برئاسة رئيس النقابة مارك



وعلى الاثر، قال : "استقبلنا وفدا من نقابة موظفي الخليوي بمعية رئيس النقابة مارك عون، الذين اطلقوا صرخة، خشية الخصخصة والاتيان بمشغلين لهذا القطاع الناجح، مما يشكل خطرا على أرزاقهم وعلى الدولة ومردودها من خلال تشغيل شركة خارجية".







اضاف: "نحن نؤكد إيماننا العميق بطاقات شبابنا وبالادارة ، فهناك إشكاليتان كبيرتان في هذا الموضوع: اولا يجب ان نعتمد على الكوادر اللبنانية الوطنية المشهود لها بكفاءتها وقدراتها، وثانيا نريد ان يستفيد والدولة اللبنانية من هذا المردود".



، دعا عون إلى "معالجة الموضوع"، وقال: "بعد الجولة التي قمنا بها على المعنيين، تمت طمأنتنا الى استمرارية عملنا".



