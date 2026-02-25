تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الموسوي لنقابة شركتي الخليوي: نريد أن نعتمد على الكوادر الوطنية وان تستفيد الدولة من المردود

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:26
A-
A+
الموسوي لنقابة شركتي الخليوي: نريد أن نعتمد على الكوادر الوطنية وان تستفيد الدولة من المردود
الموسوي لنقابة شركتي الخليوي: نريد أن نعتمد على الكوادر الوطنية وان تستفيد الدولة من المردود photos 0
استقبل رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي اليوم في مجلس النواب، وفدا من نقابة موظفي شركتي الخليوي "تاتش" و"ألفا" برئاسة رئيس النقابة مارك عون.

وعلى الاثر، قال الموسوي: "استقبلنا وفدا من نقابة موظفي الخليوي بمعية رئيس النقابة مارك عون، الذين اطلقوا صرخة، خشية الخصخصة والاتيان بمشغلين لهذا القطاع الناجح، مما يشكل خطرا على أرزاقهم وعلى الدولة ومردودها من خلال تشغيل شركة خارجية".

 

اضاف: "نحن نؤكد إيماننا العميق بطاقات شبابنا وبالادارة اللبنانية، فهناك إشكاليتان كبيرتان في هذا الموضوع: اولا يجب ان نعتمد على الكوادر اللبنانية الوطنية المشهود لها بكفاءتها وقدراتها، وثانيا نريد ان يستفيد لبنان والدولة اللبنانية من هذا المردود".

من جهته، دعا عون إلى "معالجة الموضوع"، وقال: "بعد الجولة التي قمنا بها على المعنيين، تمت طمأنتنا الى استمرارية عملنا".
