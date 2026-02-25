مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الدولة لشؤون التكنولوجيا والصناعة







وقّع جو ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة بين الوزارتين بهدف تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير الأداء المؤسّسي في القطاع الصناعي، بحضور مسؤولين وموظفين في الوزارتين.



وأكد الوزير عيسى الخوري على التنسيق والتعاون بين الوزراء في الحكومة، لتفعيل الآداء وتطوير النشاط الاداري والحوكمة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا كي تصبح حديثة ومرنة.

وأشاد بجهود الوزير شحادة رغم محدودية الإمكانات، وقال:"نوقّع اليوم هذه المذكرة كي تتفعّل الخبرات في ، وتوضع بتصرّف المواطنين والصناعيين.

واعتبر العمل المؤسساتي هو الأساس لتطوير الادارة العامة".

شحادة

، شدّد الوزير شحادة على التعاون المستمر بين الوزارتين، معتبراً أن العمل بالمذكرة يهدف إلى ترسيخ العمل المؤسساتي ووضع إطار مستدام للتنسيق والتطوير. وأضاف أن التكنولوجيا هي أداة لتحسين أداء كافة، بما ينعكس تزخيماً للإنتاجية وتسريع الخدمات".

