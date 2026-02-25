تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الدولة لشؤون التكنولوجيا والصناعة

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:48
مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الدولة لشؤون التكنولوجيا والصناعة
مذكرة تفاهم بين وزارتيّ الدولة لشؤون التكنولوجيا والصناعة photos 0
وقّع وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهدف تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير الأداء المؤسّسي في القطاع الصناعي، بحضور مسؤولين وموظفين في الوزارتين.

وأكد الوزير عيسى الخوري على التنسيق والتعاون بين الوزراء في الحكومة، لتفعيل الآداء وتطوير النشاط الاداري  والحوكمة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا كي تصبح الإدارة العامة حديثة ومرنة.
وأشاد بجهود الوزير شحادة رغم محدودية الإمكانات، وقال:"نوقّع اليوم هذه المذكرة كي تتفعّل الخبرات في وزارة الصناعة، وتوضع بتصرّف المواطنين والصناعيين.
 واعتبر العمل المؤسساتي هو الأساس لتطوير الادارة العامة".
شحادة
من جهته، شدّد الوزير شحادة على التعاون المستمر بين الوزارتين، معتبراً أن العمل بالمذكرة يهدف إلى ترسيخ العمل المؤسساتي ووضع إطار مستدام للتنسيق والتطوير. وأضاف أن التكنولوجيا هي أداة لتحسين أداء الإدارات العامة كافة، بما ينعكس تزخيماً للإنتاجية وتسريع الخدمات".
