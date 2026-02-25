فرنجيه تقدّم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون 14 عاما

أعلن النائب ،أنّه تقدّم اليوم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي من قبل الأطفال دون ال 14 عاماً.







وكتب عبر حسابه على منصة "x": "من أجل حماية أطفالنا، تقدمت اليوم باقتراح قانون يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال في الذين لم يتجاوز عمرهم 14 سنة".

