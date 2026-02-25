تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة "IMEC": لبنان مستعد للانخراط ضمن اطار المبادرة

Lebanon 24
25-02-2026 | 08:03
A-
A+
الرئيس عون مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة IMEC: لبنان مستعد للانخراط ضمن اطار المبادرة
الرئيس عون مستقبلاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة IMEC: لبنان مستعد للانخراط ضمن اطار المبادرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا IMEC  السيد Gerard Mestrallet    خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، استعداد لبنان للانخراط ضمن اطار المبادرة بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط، شاكراً الاهتمام الذي يؤكده دائماً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان والحرص الذي يبديه من اجل دعمه في المحافل الاقليمية والدولية لا سيما لجهة تعزيز اقتصاده وابراز حضوره ودوره.
ولفت الرئيس عون المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى اهمية متابعة البحث والتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتباعها من اجل استكمال المسار المتعلق بهذه المبادرة.
وكان السيد  Mestrallet  اطلع الرئيس عون على آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة واهمية انضمام لبنان اليها، وقدم عرضاً حول تطور مفهوم الممر واهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول المنطقة واوروبا، إضافة الى التوجه الحالي نحو تنويع المسارات وتعزيز المرونة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية.
النائب خلف
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية وثقافية. وفي هذا الاطار استقبل الرئيس عون النائب ملحم خلف الذي قال بعد الزيارة: "تمحور لقائي اليوم مع فخامة الرئيس بشكل اساسي حول الانتخابات النيابية، حيث اصر الرئيس عون على ضرورة احترام اجرائها في موعدها خصوصاً أن هذا الاستحقاق يجب ان يحصل ضمن الاصول الدستورية وفي توقيتها."
اضاف:"إن هذا الاستحقاق هو قرار وطني مرتبط بانتظام الحياة العامة التي بدأت منذ أكثر من عام مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة وملء الشواغر الادارية وانجاز التشكيلات القضائية والذي تكلل بالانتخابات البلدية والاختيارية". وقال: "لا يمكن وتحت وطأة اي ظرف اللجوء الى التمديد للمجلس النيابي الحالي او عدم اجراء الانتخابات النيابية. وقد أكد الرئيس عون ايضاً عدم وجود اي طلب خارجي يقضي بعدم اجراء هذا الاستحقاق في موعده، وفخامة الرئيس يصر على اجرائه في وقته المحدد حتى لو كان هناك رغبة من قبل البعض بتأجيل هذه الانتخابات، فالمسؤولية تعود الى المجلس النيابي والنواب الذي يتحملون المسؤولية ولا يملكون حق تمديد ولايتهم لأن حق الاقتراع هو حق للشعب اللبناني و ليس ملكاً للنواب، لذلك علينا العودة الى الشعب ليحدد من يريد في المجلس النيابي المقبل."
سئل: ما هو الحل بالنسبة للدائرة 16؟
اجاب: كما قال وزيرا الداخلية والخارجية، هناك استحالة لوضع آلية لإتمام الدائرة 16. وهنا يجب اولا اللجوء الى رأي استشاري، وهو رأي غير ملزم لهيئة التشريع والاستشارات.  وكما حصل في العام 2018، حيث سئلت حينها هيئة التشريع والاستشارات عن استحالة اعتماد البطاقة الممغنطة، وهل من الممكن ان يؤدي ذلك الى عدم اجراء الانتخابات النيابية، فكان الجواب ان ذلك لا يؤدي الى الغاء الانتخابات النيابية. 
وثانياً، اريد أن أذكّر أنه في العام 1989 صدر عن مجلس الشورى قرار حول عدم إتمام مراسيم تطبيقية لقانون نافذ، وهل ان هذا الامر يؤدي بنا الى فراغ قانوني وكيف يمكن ان نتصرف امام هذا الفراغ؟ فكان جواب مجلس الشورى، أنه لا يمكن قبول اي فراغ قانوني  لعدم اصدار المراسيم التطبيقية، وبالتالي، تطبق الاحكام القديمة التي كانت قائمة. وهذا بحسب الرئيس جوزف شاوول. وجميعنا يعلم من هو الرئيس شاوول بخبرته وقيمته الدستورية والقانونية ورفعة منصبه عندما كان يتولى رئاسة مجلس الشورى. 
أضاف: لدينا مسار قضائي بالنسبة للإدارة، واستشاري بالنسبة لهيئة التشريع والاستشارات التي تذهب في اتجاه اتمام هذه الانتخابات. وإذا ما نشأ لغط معين حول هذا الامر،  فعندئذ يمكن اللجوء الى اساليب للمراجعة من قبل كل من يعتبر نفسه متضررا . إنما لا يمكن ان لا تتم الانتخابات النيابية في موعدها لأن  هذا الامر يعتبر مخالفاً لمبدأ الديموقراطية التي تمتاز به الجمهورية اللبنانية، وهو مبدأ تداول السلطة الذي يترجم من خلال الانتخابات. ولا يمكن بالتالي الاتجاه في هذا السياق بخلاف الدستور لأن هذا حق للشعب اللبناني وليس للنواب.
وأخيراً، علينا احترام انتظام الحياة العامة في لبنان خصوصاً على ضوء خطاب القسم، الذي صفق له جميع النواب، لذلك يجب أن نكون منصاعين للدستور ولحقوق الشعب اللبناني."

النائب عدنان طرابلسي
نيابياً أيضاً، استقبل الرئيس عون النائب عدنان طرابلسي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والمستجدات السياسية والانتخابات النيابية المقبلة. وخلال اللقاء قدم النائب طرابلسي دعوة للرئيس عون للمشاركة في الافطار الرمضاني الذي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية غروب السابع من آذار المقبل في الواجهة البحرية لبيروت.
لجنة مهرجانات بعلبك الدولية
واستقبل الرئيس عون رئيسة لجنة مهرجات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج مع وفد من اللجنة ضم السيدات: جمانة دبانة ولميا مبيض واعتدال حيدر ولبنى خليل والسيد حماد ياغي الذين اطلعوه على التحضيرات الجارية للمهرجانات هذه السنة والتي سيتم فيها الاحتفال بمرور سبعين عاماً على اقامة هذه المهرجانات. وشرحت السيدة دو فريج ابرز ما يتضمنه برنامج المهرجانات لهذه السنة والتي ستفتتح في 24 تموز المقبل بحفلة يحييها المؤلف اللبناني العالمي غبريال يارد مع اوركسترا تتألف من سبعين عازفا عالمياً، كما ستقدم فرقة كركلا عرضين في بعلبك بالاشتراك مع اوركسترا مارينسكي بقيادة الموسيقار العالمي فاليري غوردجييف والتي ستتألف من 70 عازفاً وعازفة. ولفتت السيدة دو فريج الى رمزية برنامج الاحتفالات هذه السنة مع مرور سبعين عاماً على اقامة مهرجانات بعلبك الدولية.
ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلتها لجنة مهرجانات بعلبك الدولية سنوياً في ابراز الوجه الحضاري والثقافي والفني للبنان، مؤكداً على رعايته لهذا الحدث الاحتفالي الكبير الذي يحقق للبنان حضوراً ثقافياً وفنياً  مميزاً.
"نورسات" و"تيلي لوميير"
وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس إدارة "نورسات" والمديرالعام لـ"تيلي لوميير" السيد جاك كلاسي الذي اطلع الرئيس عون على مجسم وتصاميم المبنى الجديد لـ"تيلي لوميير" و"نورسات" في ضبيه-ذوق الخراب الذي بارك الحجرالأساسي له البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته للبنان والذي بدأت الحفريات له. وأوضح السيد كلاسي ان المبنى سيضم  کنيسة على إسم سيّدة العرب والمكاتب الإدارية، ومكاتـب الموظفين ومكاتـب الإعـداد ومراکـز الإنتاج والبّث الأساسية، وغيرها من الأنشطة والمكاتب الإعلامية وعدد کبیر من استودیوهات البث المباشر والإنتاج، وصالات متعددة الوظائف للإجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات، ومكتبـة ضخمـة، تضـم أكـثر مـن مليـون کتـاب، ومرکز توثيـق يضم أرشيف أغلب الجرائد اللبنانية.  كذلك سيتضمن المبنى غاليري للأيقونات، ومسرح ضخم، ومتحف وجناح الأرشيف الرقمي وقسم المعلوماتية،  ومعهد للأبحاث، وأكاديمية "تيلي لوميير" و"نورسـات" للتدريب على العمـل الإعلامي المسيحي، وغیرها من التقسيمات الضرورية لتفعيل العمل داخل المركز. 
وتمنى الرئيس التوفيق لادارة "نورسات" و"تيلي لوميير" للاستمرار في أداء رسالتيهما الإعلامية والروحية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون أمام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي IMEC: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الخاص للرئيس الروسي: يجري عمل نشط بالتعاون مع إدارة ترامب لاستعادة العلاقات الاقتصادية مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: القطاع الخاص اسهم بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي سجله لبنان في الـ2025
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

طرابلس

بيروت

اوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-25
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:44 | 2026-02-25
Lebanon24
10:35 | 2026-02-25
Lebanon24
10:30 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24