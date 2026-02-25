تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذيرات وتهديدات.. هل يصبح لبنان جزءًا من المواجهة مع إيران؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
25-02-2026 | 08:30
A-
A+
تحذيرات وتهديدات.. هل يصبح لبنان جزءًا من المواجهة مع إيران؟
تحذيرات وتهديدات.. هل يصبح لبنان جزءًا من المواجهة مع إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فيما تشهد المنطقة اليوم حالةً من حبس الأنفاس مع تصاعد نذر المواجهة الكبرى بين طهران وواشنطن، التي يقول كثيرون إنّها باتت "شبه حتميّة"، على وقع التحشيد العسكري الأميركي الذي يكاد يكون غير مسبوق في المنطقة، وذلك بمعزل عن جولة المفاوضات المقرّرة الخميس، والتي يُستبعَد أن تتجاوز منطق "رفع العتب"، وجد لبنان نفسه مرّة أخرى في قلب التوتر، بل في صلبه، وهو الذي لا يزال يواجه حربًا بلا هوادة في الجنوب، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
 
ومع أنّ لبنان لا يفترض أن يكون جزءًا من الجبهة الإيرانية الساخنة، أو بالأحرى الملتهبة هذه الأيام، فإنّه تصدّر المشهد خلال الساعات الماضية على وقع تسريباتٍ نقلتها وكالة رويترز، حول تهديدات إسرائيلية باستهداف بنى تحتية مدنية في لبنان، بما في ذلك المطار والمرافئ ومحطات الطاقة، إذا انخرط "حزب الله" في المواجهة مع إيران، بما يعني توسيع الحرب القائمة أصلاً على لبنان، وهو ما تلوّح به تل أبيب منذ أكثر من سنة.
 
اللافت هو التوقيت الذي خرجت به التسريبات، وإن كان مبرّرًا بالأجواء التي توحي بأنّ العدّ التنازلي للضربة على إيران قد بدأ، فالتزامن بينها وبين الاجتماع التمهيدي لمؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الذي عقد في القاهرة، ليس صدفة، علمًا أنه تزامن أيضًا مع مؤشرات أمنية لافتة جنوبًا، بعد تعرض الجيش لإطلاق نار وتهديدات. فهل نحن أمام مجرد محاولة ردعٍ استباقيةٍ لإبقاء الحزب خارج "خط النار"، أم أنها تمهيدٌ لقرارٍ إسرائيليٍّ اتُخذ سلفاً بتوسيع دائرة الضربات لتشمل العمق اللبناني؟
 
كيف تُقرَأ التهديدات الإسرائيلية؟
 
جاءت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، التي نُقلت عبر وسطاء دوليين، لترسم ملامح مرحلةٍ جديدةٍ من التصعيد، وإن بدت، أقلّه حتى الآن، "مشروطة" بدخول "حزب الله" على خط المواجهة مع إيران. ولعلّ الرسالة التي تُقرَأ خلف هذه التهديدات، تكمن في نقل المعركة ليس فقط من جنوب الليطاني إلى شماله، ولكن إلى "عمق الدولة"، في رسالة قد تحمل "سلبية مبطنة" من الأداء الحكومي الذي تراه إسرائيل "بطيئًا" في ملف حصر السلاح.
 
وإذا كان كثيرون يقرأون التهديدات الإسرائيلية على أنها أداة للضغط النفسي والميداني، على "حزب الله" لردعه عن الانخراط في المواجهة، ولكن أيضًا على لبنان للقيام بما يستطيع من أجل "ضبط" الحزب، ومنعه من إسناد طهران بأي شكل من الأشكال، فإن ما زاد الالتباس يكمن في الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة، قبل أن تطلق تل أبيب تهديداتها، وذلك من خلال إجلاء عدد من موظفي سفارتها في عوكر، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات.
 
هنا، تتفاوت وجهات النظر حول "الوظيفة الفعلية" للتهديدات، فهناك من يرى أنّ إسرائيل قد تجد في المواجهة مع إيران "الغطاء الذهبي" لتوسيع حربها على لبنان، واستكمال ما تسمّيه بمعركة "القضاء" على "حزب الله". لكن ثمّة في المقابل، من يؤكد أنّ إسرائيل لو أرادت أن تفعل، لما أعلنت عن نواياها سلفًا، وهي التي كان عنصر المباغتة والصدمة هو ما جعلها تتفوّق في الحرب الأخيرة التي شنّتها ضد الحزب.
 
"حزب الله" أمام الاختبار الصعب
 
هكذا، قد يُقرَأ التهديد بالضربة القوية كأداة "ضغط" على "حزب الله"، لردعه من القيام بأيّ "مغامرةٍ". لكن الخطورة تكمن في أن الهامش بين "الردع" و"الانزلاق" بات ضيقًا جداً، في وقت تميل العقيدة العسكرية الإسرائيلية الحالية إلى "الضربات الاستباقية" بدلاً من انتظار الضربة الأولى، مما يجعل لبنان في حالة استنفارٍ دائمٍ بانتظار المجهول، وهو ما يفسّر دخول مختلف القوى على الخط، من بوابة الضغط على "حزب الله"، تحميله مسؤولية أي اعتداء جديد.
 
لكن أين "حزب الله" من كل هذا الجدل، وهو الذي سبق لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن قال في أحد خطاباته بأنّه لن يقف "على الحياد" في حال وقوع المواجهة مع إيران، قبل أن يتراجع تكتيكيًا، أو بالحدّ الأدنى إعلاميًا؟ لا كلام مباشرًا حول الموضوع، باستثناء تأكيد الموقف السياسي المساند للجمهورية الإسلامية، والرافض لأيّ ضربة تستهدفها، علمًا أنّ كلّ التسريبات تؤكد أنّ الحزب رفض تقديم أيّ ضمانات لكلّ من راجعوه، بشأن إمكانية تدخله من عدمها.
 
لعل ّالحزب يجد نفسه أمام اختبار صعب بأتم معنى الكلمة، فالبقاء متفرّجًا على ضرب إيران، مع ما تمثّله من "عمق استراتيجي" بالنسبة إليه، لن يعني كسر هيبة شعار "وحدة الساحات" الذي كان من أبرز مروّجيه، ولكن أيضًا كسرًا لهيبته أمام الإسرائيلي الذي يفعل أساسًا ما يشاء في الجنوب. لكنه يدرك في المقابل، أن قواعد الاشتباك القديمة قد سقطت فعليًا، خصوصًا أنه لم يستعد عافيته الكاملة بعد، وتسريع أيّ جولة قتالية جديدة قد تكون بمثابة "انتحار سياسي".
 
في المحصلة، يبدو أن لبنان قد وُضع فعلياً على "طاولة التشريح" الإقليمية، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من نتائج للمفاوضات المتعثرة أو الضربات المباغتة. وسواء كانت التهديدات الإسرائيلية محاولة للردع أو تمهيدًا لتوسيع الحرب، بمعزل عن ضربة إيران، فإن الأكيد أن لبنان لا يملك ترف الوقت ولا القدرة على تحمل كلفة الانخراط في حرب جديدة، وهو الذي تكفيه حرب الجنوب، التي باتت "خبرًا عاديًا" في نشرات الأخبار!
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءًا من حياتنا في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات رئاسية لتحييد "حزب الله" من المواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر: السلاح لم يعد يملك التأثير نفسه وأصبح جزءاً من الماضي
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-25
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:44 | 2026-02-25
Lebanon24
10:35 | 2026-02-25
Lebanon24
10:30 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24