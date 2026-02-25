سلامة يبحث مع نادي الشرق نشاطاته الوطنية والدولية

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – ، وفدا من نادي الشرق لحوار الحضارات، ضمّ عضو مجلس الأمناء الأب طوني غانم، رئيس النادي الدكتور السرغاني، وعضو الهيئة الإدارية الأستاذ صقر، في لقاء اتسم بأجواء إيجابية عكست الحرص المشترك على تعزيز الدور الثقافي للبنان في الداخل والاغتراب.وتناول اللقاء البحث في شؤون ثقافية عامة، إضافة إلى عرضٍ لأبرز الفعاليات والنشاطات التي ينظمها النادي على المستويين الوطني والدولي.وركّز الوفد على مبادرة وطنية – حضارية بعنوان «أرز الرب من إلى العالم»، المزمع إطلاقها في أستراليا برعاية فخامة رئيس الجمهورية .ويجري التحضير لهذا الحدث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفخري للنادي المطران عصام درويش إلى أوستراليا، حيث يقوم بسلسلة لقاءات تمهيدية وتنظيمية تمهيدًا لهذا الحدث الاستثنائي.وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد للوزير سلامة مجموعة من المطبوعات والمنشورات الثقافية الصادرة عن النادي، من أبرزها دراسات حول الفكر السياسي عند خليل جبران من اعداد عضو الهيئة الادارية الاعلامي ملك دولماية، إضافة إلى ديوان شعر لنائب الرئيس السابق المرحوم المحامي عبد اللطيف سنو، وذلك تأكيدًا على النادي بإغناء المكتبة الثقافية وتعزيز الإنتاج الفكري الوطني.