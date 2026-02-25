تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سلامة يبحث مع نادي الشرق نشاطاته الوطنية والدولية

Lebanon 24
25-02-2026 | 08:19
سلامة يبحث مع نادي الشرق نشاطاته الوطنية والدولية
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، وفدا من نادي الشرق لحوار الحضارات، ضمّ عضو مجلس الأمناء الأب طوني غانم، رئيس النادي الدكتور إيلي السرغاني، وعضو الهيئة الإدارية الأستاذ جورج صقر، في لقاء اتسم بأجواء إيجابية عكست الحرص المشترك على تعزيز الدور الثقافي للبنان في الداخل والاغتراب.

وتناول اللقاء البحث في شؤون ثقافية عامة، إضافة إلى عرضٍ لأبرز الفعاليات والنشاطات التي ينظمها النادي على المستويين الوطني والدولي. 

وركّز الوفد على مبادرة وطنية – حضارية بعنوان «أرز الرب من لبنان إلى العالم»، المزمع إطلاقها في أستراليا برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

ويجري التحضير لهذا الحدث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفخري للنادي المطران عصام درويش إلى أوستراليا، حيث يقوم بسلسلة لقاءات تمهيدية وتنظيمية تمهيدًا لهذا الحدث الاستثنائي.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد للوزير سلامة مجموعة من المطبوعات والمنشورات الثقافية الصادرة عن النادي، من أبرزها دراسات حول الفكر السياسي عند جبران خليل جبران من اعداد عضو الهيئة الادارية الاعلامي ملك دولماية، إضافة إلى ديوان شعر لنائب الرئيس السابق المرحوم المحامي عبد اللطيف سنو، وذلك تأكيدًا على التزام النادي بإغناء المكتبة الثقافية اللبنانية وتعزيز الإنتاج الفكري الوطني.
 
مواضيع ذات صلة
سلام يبحث المطالب الإنمائية والسياسية مع تكتل "التوافق الوطني"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الباكستاني المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة يبحث مع السفير الروسي العلاقات الثقافية ومستجدات الملف الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة بحث مع Arcenciel في التعاون الثقافي لتعزيز التراث اللبناني والنشاطات المشتركة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24