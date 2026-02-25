تفجير ذخائر غير منفجرة في رامية

صدر عن ـــ البيان الآتي:



"بتاريخ 25 / 2 / 2026، ما بين الساعة 15.30 والساعة 17.30، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة رامية – ".

Advertisement