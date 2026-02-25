تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

يزبك يشكر منسى على توضيح وضع مطار حامات

Lebanon 24
25-02-2026 | 08:41
يزبك يشكر منسى على توضيح وضع مطار حامات
يزبك يشكر منسى على توضيح وضع مطار حامات photos 0
شكر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال ممسى لإصداره بيانا مفصلا بشان مطار حامات .وكتب عبر  منصة "x: "باسم اهالي حامات العزيزة وباسم البترونيين جميعاً اشكر معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى لاستجابته النداء الذي وجهته الى الحكومة امس في شأن مطار حامات، واصداره بياناً مفصلاً وضع فيه النقاط على الحروف وأعطى التوضيحات اللازمة، لمن يريد ان يفهم او لا يفهم، واضعا حداً للتساؤلات غير البريئة والتهديدات المبطنة والتشكيك في سمعة الجيش وهيبته في قضية مطار حامات، والتي دأبت جهات ممانعة على ترويجها ما اثار موجة قلق بين الاهالي وغضباً لدى كل وطني سيادي في منطقة البترون وفي قلب كل لبناني اصيل يرفض المس بكرامة جيشه الوطني".
وزير الدفاع الوطني

منطقة البترون

وزير الدفاع

ميشال منسى

غياث يزبك

الجمهوري

البترون

جمهورية

