يزبك يشكر منسى على توضيح وضع مطار حامات

شكر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب اللواء ميشال ممسى لإصداره بيانا مفصلا بشان مطار .وكتب عبر منصة "x: "باسم اهالي حامات وباسم البترونيين جميعاً اشكر معالي الوطني اللواء لاستجابته النداء الذي وجهته الى الحكومة امس في شأن مطار حامات، واصداره بياناً مفصلاً وضع فيه النقاط على الحروف وأعطى التوضيحات اللازمة، لمن يريد ان يفهم او لا يفهم، واضعا حداً للتساؤلات غير البريئة والتهديدات المبطنة والتشكيك في سمعة الجيش وهيبته في قضية مطار حامات، والتي دأبت جهات ممانعة على ترويجها ما اثار موجة قلق بين الاهالي وغضباً لدى كل وطني سيادي في وفي قلب كل لبناني اصيل يرفض المس بكرامة جيشه الوطني".

