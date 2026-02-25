إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال كبير بين عدد من الشبان، على طريق الخناق عند مستديرة الشفاء في منطقة أبي سمراء - ، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.

وأُغمِيَ على أحد الأشخاص خلال الإشكال، بينما حضرت فرق جهاز الطوارئ والإغاثة ودورية من الجيش إلى المكان.