16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
توضيح من بلدية صيدا حول اخلاء أحد المباني في المدينة
Lebanon 24
25-02-2026
|
09:12
اشارت بلدية
صيدا
في بيان الى " موضوع تداولته بعض
وسائل الإعلام
ومنصات التواصل الاجتماعي يوم امس طلب البلدية إخلاء أحد المباني في المدينة، وما أثاره ذلك من حالة قلق وتوجس لدى المواطنين، خاصة مع استعمال بعض وسائل الاعلام شعار البلدية مرفقا مع الخبر، ومن أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح ومنعاً لأي التباس، يهم البلدية أن تطمئن الرأي العام الصيداوي بأن الإشعار الذي وُجّه للسكان يهدف حصراً إلى إجراء أعمال التدعيم والترميم والصيانة الضرورية للمبنى".
واكدت البلدية" بناءً على التقارير الفنية، أنه "لا يوجد أي خطر داهم بالانهيار، وأن الإجراء تنظيمي وقائي لضمان سلامة القاطنين واستدامة المبنى، وهو ياتي ضمن حملة سبق ان اعلنت عنها البلدية منذ اسبوعين، بانها بدأت بالتعاون مع تجمع "مهندسون من صيدا والجوار"، بالكشف على كامل مباني
المدينة القديمة
بالدرجة الأولى، وكامل مباني المدينة لاحقا، من أجل تدارك اي حالة قد تهدد أمن القاطنين وسلامتهم."
